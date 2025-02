Kolo Muani resta in Serie A: già deciso un doppio sacrificio

È letteralmente “on fire” Randal Kolo Muani, acquisto più che “azzeccato” della Juventus in questa finestra di calciomercato in Serie A.

Probabilmente è tra i calciatori in Europa più in forma, se si considera l’impatto incredibile che ha avuto in Serie A con la bellezza di 5 gol in 3 partite e un rendimento da un gol ogni 52 minuti giocati in Serie A. Numeri che fanno pensare all’investimento giusto fatto da Giuntoli e con l’intenzione, da parte dello stesso dirigente bianconero, di replicare quanto già fatto in questo inverno.

Perché è attraverso un doppio sacrificio che la Juventus vorrà tenersi stretto Randal Kolo Muani. “Da qui non si muove”, scrivono direttamente tra le pagine dei quotidiani sportivi in Italia, questa mattina, con la possibilità di vedere rifinanziato il colpo anche a giugno, dando la possibilità al giocatore di giocare anche il Mondiale per Club con i bianconeri, per la permanenza che poi sarà anche nel 2025/2026.

Juve, che impatto con Kolo Muani: e ora può restare

Cristiano Giuntoli ha preso Kolo Muani e non ha intenzione di lasciarlo andare poi facilmente, a fine stagione.

Sebbene il prestito sia secco e con ritorno al PSG, circola una voce in merito ai 55 milioni di euro che potrebbero essere messi sul banco per prendere Kolo Muani a titolo definitivo.

Cifre sulle quali però, visto l’impatto avuto in Serie A dal francese, spingerà il PSG ad alzare la posta. Attraverso un doppio sacrificio, tra ciò che spenderebbe la Juve per Kolo Muani e una cessione importante come quella di Vlahovic, ecco che Giuntoli potrà finanziare l’affare Kolo Muani, anche per il 2026.

Kolo Muani può restare alla Juventus: la strategia di Giuntoli

Il PSG ha lasciato partire Kolo Muani in prestito, proprio al fine di alzare il suo valore di mercato, ma non è che poi sia stato poco oneroso, in quanto a cifre, il suo prestito. Come spiegano da Il Corriere dello Sport, infatti, la Juventus ha fatto un investimento su Kolo Muani. E lo stesso investimento è costato 13 milioni tra bonus, ingaggio e prestito secco. E se la Juventus replicasse l’accordo di un altro anno in prestito, per Kolo Muani? Così da accontentare tutti: la Juve, il PSG e il ragazzo, che sta vivendo una nuova vita a Torino dopo il buio a Parigi.

Ultime su Kolo Muani: col PSG è storia finita

Pare sia finita la storia col PSG, soprattutto adesso che il club parigino procederà col rinnovo e con la permanenza di Luis Enrique, che continua a fidarsi di Barcola, Dembele e del nuovo arrivato, Kvaratskhelia. Senza contare che il PSG sta puntando forte sul giovane Doue come punta, in alternativa a Goncalo Ramos. Motivo per cui la Juventus potrà riprenderlo in prestito e fissare, questa volta, una cifra per il riscatto.