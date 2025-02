Vinicius rifiuta il rinnovo con il Real Madrid: c’entra anche la Serie A

Vinicius Jr. può lasciare il Real Madrid al termine della stagione: ha rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dai Blancos.

L’attaccante brasiliano è certamente uno dei più forti al mondo, con il suo gioco e la sua qualità dà modo al Real Madrid di essere sempre imprevedibile e soprattutto capace di vincere partite anche difficilissime e soprattutto quelle chiuse e poco comode.

Il futuro di Vinicius Jr. potrebbe essere lontano dal Real Madrid e la notizia è una vera e propria bomba di mercato che ha fondamenta molto solide e riguarda, ora, anche la Serie A e un intreccio che avrebbe del clamoroso.

Real Madrid, addio Vinicius a fine stagione: le ultime

Il nome di Vinicius è sempre al centro di grandi discussioni che riguardano il calciomercato. La polemica intorno al campione brasiliano è sempre molto facile, in molti ne criticano l’atteggiamento e lo ritengono non all’altezza di un club straordinario, mentre Carlo Ancelotti vuole tenerselo stretto.

Il futuro di Vinicius si sta scrivendo in queste ore. In Spagna si parla assiduamente del suo futuro con i Galacticos che in questo momento sembra fortemente in discussione.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Vinicius Jr. sembra ormai lontano dal Real Madrid: ha rifiutato la proposta di rinnovo dei Blancos.

Vinicius rifiuta il rinnovo con il Real Madrid: intreccio con la Serie A

L’addio di Vinicius al Real Madrid non è impossibile. Nel calcio moderno è difficilissimo legarsi “per sempre” a un solo club e anche per il campione brasiliano vale lo stesso, visto che ci sono tante sirene che lo riguardano e anche tentazioni molto forti che riguardano il suo futuro.

Secondo quano riferisce Marca, Vinicius ha rifiutato il rinnovo con il Real Madrid e può andare via. Il club spagnolo sta iniziando a pianificare un futuro con e senza Vinicius e qualora dovesse andare via sembra ormai aver scelto il sostituto.

Il Real Madrid punta su Rafael Leao per il dopo Vinicius. L’attaccante del Milan è uno dei calciatori che a livello europeo può spostare tantissimo e in questo caso andrebbe a unirsi a fenomeni come Rodrygo, Mbappé e Bellingham per crescere ancora di più e mettersi alla prova con calciatori di livello superiore.

Leao al Real Madrid: Vinicius può andare in Arabia

Il futuro di Rafael Leao e di Vinicius sembra legato in qualche modo. I due calciatori sono fondamentali e determinanti per i rispettivi club ma non sono paragonabili per quanto fanno in campo e soprattutto per la continuità di rendimento.

Vinicius può firmare con uno dei ricchissimi club dell’Arabia Saudita che, secondo quanto riferiscono dalla Spagna, sono pronti a offrire un contratto da circa 100 milioni di euro a stagione, più i clamorosi benefit che sono solitamente concessi alle grandi star che firmano per la Saudi Pro League.