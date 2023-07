Ceduto il club storico italiano: stasera c’è la firma della nuova proprietà

La notizia arriva in merito alla nuova proprietà, il club storico italiano passa il 100% delle proprie quote.

Uno dei club storici del calcio italiano, che ha per un lungo periodo lottato per gli importanti piazzamenti di classifica, si trova ora coinvolto in quella che è la cessione della società.

Ci sarebbe infatti stato un accordo per la cessione del titolo delle intere quote societarie, all’interno del club. Sarebbe oggi il giorno storico che riguarda la società italiana, con la notizia in merito alla firma che ci sarà in serata per la vendita del club alla nuova proprietà.

Nuova presidenza: il club viene ceduto, la firma stasera

È giunta notizia in merito alla cessione del club storico italiano, la vicenda riguarda una delle società più importanti del calcio italiano.

Una piazza importante vedrà un club stravolgersi all’interno di quello che è l’appuntamento nella serata di quest’oggi tra il presidente che sta venendo il club e la nuova proprietà.

A prendere la decisione in merito alla cessione, è il presidente del Perugia, Massimo Santopadre. Lo steso patron dei biancorossi si incontrerà questa sera con la nuova proprietà per la cessione del Perugia.

Perugia, ecco i nuovi proprietari: stasera la fumata bianca

Stasera arriverà la fumata bianca legata alla firma degli accordi tra il presidente del Perugia, Massimo Santopadre, e la nuova proprietà del club biancorosso.

Molto presto la tifoseria del Perugia conoscerà quelli che sono i nuovi proprietari del club storico italiano che, fino agli anni 2000, era tra le squadre di Serie A a lottare per i grandi traguardi di permanenza nella massima categoria italiana. Il Perugia stesso, nel corso di questi giorni, aveva pubblicato una nota ufficiale sul sito del club. Di seguito, quanto recita la stessa: “A seguito delle voci circolate e in merito al coinvolgimento del dott. Luca Benigni e della proprietà Benigni&K per il passaggio di proprietà del Perugia, la società tiene a precisare che la stessa società non è coinvolta nell’acquisto e come acquirente, ma in veste di advisor finanziario”.