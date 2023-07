Dall’Arabia Saudita fanno all-in: giocherà accanto a Brozovic, le cifre

Fanno all-in dall’Arabia Saudita, in merito ai colpi che potrebbero piazzare ancora dall’Europa, per il calciomercato.

Uno dei centrocampisti più importanti del campionato e anche in Europa, potrebbe dire addio per giocare accanto a Brozovic, nel centrocampo dell’Al-Nassr.

Le cifre sono da capogiro e, dopo aver sistemato le cose con la FIFA, l’Al-Nassr potrebbe tornare a far mercato con un altro colpo importante. Lo stesso, trattato come sempre dal Primo Ministro saudita che avrà modo di dividere i cartellini dei giocatori acquistati nelle diverse squadre arabe.

Calciomercato, altro colpo per l’Al-Nassr: accanto a Brozovic

Accanto a Marcelo Brozovic, in un centrocampo da sogno che potrebbe essere quello giusto per lottare nei grandi club d’Europa e non solo per il campionato saudita.

La Saudi Pro League dopo aver concluso il colpo legato a Milinkovic-Savic, potrebbe accogliere un nuovo importante centrocampista. Temono i diversi club, anche quelli tra i più importanti in Europa con calciatori di elevato tasso qualitativo che, invece di continuare a vincere trofei importanti in Europa, cominciano ad essere stuzzicati all’idea di essere ricoperti d’oro, accanto ai diversi campioni che stanno sbarcando in Arabia Saudita, per la crescita del calcio oltreoceano.

Perché, stando a quanto riferiscono dall’estero, dall’Arabia Saudita sarebbe arrivata una nuova proposta indecente: l’offerta per Fabinho, dal Liverpool, è di 40 milioni di euro.

Mercato in Arabia Saudita, anche Fabinho: le cifre da capogiro

Sono cifre da capogiro quelle per Fabinho, dall’estero fanno conoscere quella che è l’offerta spropositata anche per il centrocampista brasiliano, campione di una delle recenti edizioni della Champions League.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di The Athletic, Fabinho è l’obiettivo numero uno per il centrocampo. L’offerta è di 40 milioni di sterline per il brasiliano e, nonostante i due anni di contratto con il Liverpool e la centralità del progetto dei Reds su Fabinho, anche lui potrebbe scegliere di cogliere la grande occasione dall’Arabia Saudita.

Ultime su Fabinho: c’è un altro club su di lui

Sono diversi gli obiettivi di calciomercato sui quali, dall’Arabia Saudita, continuano a lavorare. Su Fabinho non c’è solo l’interesse dell’Al-Nassr, che punta ad un centrocampo da sogno per il campionato che è alle porte, ma ci sono altri club su Fabinho dal Liverpool. Tra questi, infatti, c’è anche l’Al-Itthad che, in questa sessione di calciomercato, ha già accolto campioni del calibro del Pallone d’Oro Benzema e N’Golo Kantè. Una nuova stella del calcio in Europa, dal Liverpool, sta per finire in Arabia Saudita.