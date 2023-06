Piscina bollente: Shaila Gatta con mini costume fa girare la testa

Si fa notare come sempre, la splendida ex velina, Shaila Gatta: con quel costumino piccolissimo è tutto in vista.

Ammirare una foto estiva della meravigliosa Shaila Gatta e non farsi venire un colpo. Due cose che, praticamente, non possono andare di pari passo. La bellissima mora nata ad Aversa e poi cresciuta nel napoletano, ha sempre tanto da mostrare e sui social, non si tira certo indietro.

La bellissima ex velina di Striscia la Notizia unisce la passione per la musica e per la danza all’amore per i propri fan. Lei è sempre molto disponibile con i followers ed è proprio con la sua piccola comunità social che condivide esperienze di vita vissuta e risate, tramite le proprie storie Instagram. Una vera e propria forza della natura!

La meravigliosa Shaila, quasi ventisettenne (lo sarà a breve), è apprezzatissima dal pubblico sin da quando la vedevamo per le prime volte sul piccolo schermo, quando fu giovanissima allieva di Amici di Maria De Filippi. Da allora, in Mediaset hanno sempre creduto in lei, ottima ballerina, dandole molti ruoli importanti all’interno delle loro trasmissioni. Infatti, in pochi ricorderanno che la splendida classe ’96 non ha lavorato solo insieme al Gabibbo.

Piscina bollente: Shaila Gatta esagerata!

Dal 2016 Shaila Gatta ha fatto parte del corpo di ballo di Ciao Darwin e Tale e Quale Show, che però è in Rai. Un anno dopo, ancora Rai con Cavalli di Battaglia ed il Festival di Sanremo, prima della chiamata del famoso programma di Antonio Ricci. E da lì, la bellissima campana è diventata anche una delle conduttrici di Paperissima Sprint. Da non dimenticare poi, che Shaila è stata anche coreografa per Zelig. E sta studiando anche recitazione.

Non vuole fermarsi più ora che da anni ha preso il volo, e vuole impressionare costantemente i propri fan. Ma per adesso si gode l’estate e la possibilità di mettersi in costume, così da lasciare di stucco ancora una volta i propri follower Instagram. Ecco infatti, la meravigliosa ballerina che si distende con un bikini strettissimo, a bordo piscina. E chissà se i suoi ex fidanzati, fra i quali ci sono i ballerini Alessandro Rizzo e Jonathan Gerlo, si staranno mangiando le mani!

Il fisico della ballerina è come sempre perfetto e non restare a bocca aperta è impossibile. Le gambe di Shaila sono sempre spaziali, ma il bikini è davvero in difficoltà. Impossibile non notare, infatti, anche lo scollo sul lato A da paura. Uno scatto davvero molto hot per lei, ed i primi like arrivano in pochissimi minuti.