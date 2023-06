Dal Napoli alla Juve, super colpo da 40 milioni

Basterebbero 40 milioni alla Juventus per portarlo a casa, un vero e proprio smacco al Napoli: ecco chi potrebbe arrivare da Allegri.

Giocherà la Conference League per un anno, con l’intenzione però di riprendersi la Champions solo pochi mesi dopo. La Juventus sembrerebbe intenzionata a condurre un mercato super, magari lasciando anche per strada qualche nome di spessore, come ormai è avvenuto per Angel Di Maria, per far spazio però a nuovi campioni.

Ovviamente, non c’era solo l’argentino tra le mire delle big europee e come è noto, anche Federico Chiesa e soprattutto Dusan Vlahovic potrebbero dire addio all’Allianz Stadium nelle prossime settimane. Addii non da dare a cuor leggero, ma che sicuramente porterebbero liquidità fresca nelle casse dei bianconeri, che spiano il mercato in attesa della possibilità giusta.

Una delle ultime novità venute fuori dalle voci di mercato, riguarderebbe da vicino, non solo la squadra bianconera ma anche il Napoli che ormai è diventato di Rudi Garcia. A parte quella che vedrebbe gli azzurri in trattativa (difficile) con Federico Chiesa, ora ce ne sarebbe un’altra che però stavolta stuzzicherebbe i tifosi della squadra opposta, ovvero quelli della Juventus.

Super colpo da 40 milioni, dal Napoli alla Juve!

I bianconeri avrebbero praticamente già completato l’acquisto di Timothy Weah ma sarebbero davvero scatenati, puntando anche su un altro nome per l’attacco. Soprattutto se dovesse partire Vlahovic per una somma certo non bassa, si pensa che la Vecchia Signora possa reinvestire circa 40 milioni per chiedere al Lille Jonathan David. L’attaccante è da tempo anche un obiettivo azzurro. Sembra che sia lui l’indiziato numero uno, se dovesse partire Victor Osimhen.

Il presidente De Laurentiis spara alto per l’attaccante che nella passata stagione ha segnato più di tutti in Serie A, quindi è davvero difficile che il nigeriano possa andar via, almeno per quest’estate. Così fosse però, i Partenopei rischierebbero di dover guardare altrove, perché a quel punto, David potrebbe essere già finito alla Juve.

Il classe 2000 canadese fa ovviamente gola a tantissime società, visti i suoi 23 anni e la capacità di mettere a segno 24 gol in 37 presenze nella scorsa Ligue1. I bianconeri però, dovessero piazzare in fretta Vlahovic, avrebbero a disposizione l’entrata giusta per provare subito un affondo. Sarebbe una grande delusione per il Napoli che per mesi è sembrato il più accreditato per una trattativa con il Lille. Ma occhio anche alle squadre estere: ce ne sono tante che vorrebbero David, e per questo un suo approdo in Italia al momento è possibile ma tutt’altro che scontato.