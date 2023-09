Polemica di Thiago Motta: è una furia, il motivo

Il Bologna di Thiago Motta pareggia in casa contro il Napoli ma il tecnico italo brasiliano ha dato sfogo alla sua rabbia nel post partita.

La squadra felsinea ha risposto alla grande alle richieste di miglioramento immediato richieste dall’allenatore prima della partita e contro il Napoli hanno messo in campo una grande prestazione. Anche dal punto di vista emozionale i rossoblù sono stati eccezionali, meritando il pareggio contro i Campioni d’Italia in carica.

La partita tra Bologna e Napoli mette in risalto tutte le grandi qualità e i miglioramenti della squadra di Thiago Motta che deve continuare a crescere e fare sempre meglio per puntare a grandi obiettivi.

Thiago Motta furioso dopo il Napoli: la sua analisi

Il pareggio tra Bologna e Napoli ha certamente reso felice Thiago Motta che, però, voleva qualcosa in più anche dalla sua squadra. Il tecnico ha analizzato la partita in conferenza stampa e non è parso tranquillissimo rispetto a quello che avrebbe voluto vedere.

“Stiamo migliorando ma dobbiamo continuare a farlo. Oggi sono sicuramente soddisfatto di come i ragazzi stanno lavorando: abbiamo fatto benissimo in fase difensiva, lavorando bene collettivamente. Zirkzee è il simbolo della squadra. Un attaccante che non riesce ancora a segnare ma non va in frustrazione”.

Esterni? “Mi aspetto da tutti che sappiano fare le due fasi: hanno la libertà di attaccare e di difendere con il terzino della loro fascia. Non ho cambiato le loro posizioni ma lo hanno fatto da soli: gli lascio questa libertà e responsabilità di capire loro cosa è meglio”.

Polemica Thiago Motta contro l’arbitro: il motivo

Thiago Motta, poi, non ha mancato di sottolineare cosa non gli è piaciuto della partita e si è soffermato particolarmente su cosa non è andato bene con l’arbitro della partita.

Rigore Napoli? “Oggi abbiamo sofferto pochissimo, perché a mio parere il rigore è inesistente. Non voglio creare polemica, rispetto la decisione dell’arbitro ma secondo me non è assolutamente rigore. La valutazione del direttore di gara è stata sbagliata”.

Karlsson? “Oggi nel primo tempo abbiamo continuato a giocare sempre dallo stesso lato e abbiamo facilitato la fase difensiva del Napoli, mentre nel secondo tempo abbiamo utilizzato di più i centrocampisti. Karlssoin ha un piede fantastico e ogni volta che tira potrebbe segnare, ma ci sono alcune situazioni in cui deve capire che è meglio passare la palla al compagno“.

Thiago Motta: “Preoccupato per gli infortuni”

Il Bologna di Thiago Motta continua a far bene in Serie A e in 5 partite ha già affrontato 3 big, pareggiando due partite e perdendo solo contro il Milan.

“Non mi aspetto niente, guardo partita dopo partita. Abbiamo affrontato Milan, Juve e Napoli e sono contento dei risultati”.

Infortuni Bologna? “Oggi mi preoccupo degli infortunati e sono altresì contento degli ingressi di chi li ha sostituiti. I ragazzi ora devono recuperare e da domani torneremo a pensare al Monza“.