Napoli, esonero Garcia: annuncio ormai definitivo

Il Napoli di Rudi Garcia continua a non vincere in Serie A: ora chiedono tutti l’esonero e il tecnico ha voluto parlarne in diretta.

Gli azzurri sono tornati in campo dopo la vittoria risicata contro il Braga in Champions League e mentre i tifosi si aspettavano novità tecnico-tattiche, la squadra ha risposto assente in campo. La colpa, per i tifosi azzurri, è prettamente dell’allenatore francese e sui social si chiede a gran voce il suo addio immediato.

Il Napoli non riesce più a vincere e i problemi stanno diventando sempre più gravi. Nel futuro ci sono ancora molte cose da aggiustare e c’è da capire chi sarà in grado di far rialzare la testa alla squadra.

Esonero Garcia: la squadra non risponde ai comandi

Il futuro di Garcia al Napoli è in bilico. Il tecnico azzurro sembra non riuscire a dare la giusta marcia alla squadra che non riesce a vincere e sta deludendo clamorosamente tifosi e anche l’intera Serie A, che si aspettava una squadra arrembante e pronta a difendere con le unghie e con i denti lo Scudetto.

Con gli 8 punti guadagnati in questo campionato, il Napoli ha fatto registrare il suo peggior rendimento dopo le prime cinque partite di Serie A a partire dal 2015/16.

La squadra non segue Garcia e anche contro il Bologna Osimhen e Kvaratskhelia si sono pesantemente scontrati con il tecnico per la doppia sostituzione.

Esonero Garcia? La sua risposta in diretta spiazza tutti

I tifosi del Napoli chiedono a gran voce l’esonero di Garcia. Su Twitter, infatti, impazza l’hashtag #GarciaOut e in conferenza stampa post Bologna ha risposto ai giornalisti presenti, proprio alla domanda sul suo possibile esonero.

Garcia out sui social? “Non possiamo solo ascoltare una minoranza urlante perché c’è una maggioranza che supporta il Napoli, i giocatori e l’allenatore. Gli uomini veri li vediamo nella difficoltà: vediamo le prossime partite“.

I calciatori non seguono Garcia? “Questo dovete chiederlo ai giocatori non a me. Io sono soddisfatto della prestazione, non del risultato. Ci sono punti positivi come il fatto di non aver preso gol con una difesa nuova nelle linee centrali. Abbiamo fatto un bel primo tempo, con un episodio sfortunato in cui abbiamo preso un palo“.

Kvaratskhelia e Osimhen contro Garcia: De Laurentiis sostiene il mister

I gesti di Kvaratskhelia e Osimhen contro Garcia hanno fatto parlare tutti di un possibile esonero immediato.

“Noi abbiamo qualità anche in panchina. Non puntiamo solo sui titolari: abbiamo davanti tante altre partite e per questo non posso non chiamare in causa tutta la rosa. Sono contento per Kvara perché ha fatto un’ottima partita ma nell’intervallo mi ha detto di avere un po’ di sovraccarico ai polpacci e non volevo rischiare di perderlo”.

Tweet di De Laurentiis? “Ora c’è un distacco con le prime quattro, non abbiamo tempo per lamentarci e dobbiamo subito concentrarci sull’Udinese. Sono dalla parte del presidente, anche se penso che la squadra abbia fatto bene ma non abbastanza per vincere“.