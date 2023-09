Pronto a dire Sì, al Milan non sembra vero

La proprietà del Milan procede nella realizzazione dei piani di sviluppo previsti per far crescere la società. Attese importanti novità nei prossimi giorni

Il Milan non si ferma. Del resto non può essere qualche passo falso, per quanto doloroso, a far cambiare idea alla proprietà del club rossonero. Il patron Gerry Cardinale, a capo della società di investimenti RedBird, è intenzionato a rafforzare non solo la squadra, come l’ultima sessione di mercato ha dimostrato, ma anche la compagine dirigenziale.

La nuova coppia di manager che ha condotto tutte le operazioni di mercato, Furlani e Moncada, si è dimostrata all’altezza del compito riuscendo a portare a Milanello un numero significativo di elementi nuovi e di alto profilo. Secondo Cardinale però non basta, c’è ancora qualcosa da fare per rendere il Diavolo ancora più forte e competitivo.

Se la rosa allestita nel corso dell’estate e messa a disposizione di Stefano Pioli è considerata ampiamente in grado di disputare un stagione di altissimo livello, secondo il maggiore azionista del club qualcosa si può e forse si deve fare in ambito dirigenziale.

E non è un caso che da qualche giorno si siano fatte sempre più consistenti le indiscrezioni su un possibile, clamoroso ritorno di Zlatan Ibrahimovic nell’organigramma milanista. La visita a sorpresa a Milanello dell’ex fuoriclasse svedese due giorni dopo la sciagurata sconfitta nel derby aveva destato più di un sospetto in tal senso.

Il Milan ritrova Ibrahimovic, avrà un ruolo decisivo. I tifosi sono al settimo cielo

I sospetti si sono trasformati in notizie, a quanto pare concrete, qualche ora fa: il giornalista e direttore dell’emittente radiofonica Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, ha riferito attraverso i suoi profilo social di un incontro tra Ibrahimovic e il patron del Milan Gerry Cardinale andato in scena qualche ora dopo la sfida di Champions League contro il Newcastle.

Nel corso di una cena consumata in un grande albergo del centro di Milano, Cardinale avrebbe chiesto a Ibra di occupare un ruolo chiave in società, quello di uomo di collegamento tra squadra e società. Una sorta di club manager dotato di una piena e totale autonomia.

Zlatan, secondo quanto riportato da Di Giovambattista, avrebbe preso un po’ di tempo per decidere ma sembra orientato ad accettare la proposta di Cardinale. A quel punto la sua presenza a Milanello diventerebbe fissa e nelle speranze della proprietà, quanto mai preziosa.