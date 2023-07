Proposta irrifiutabile per Dimarco: l’Inter ha deciso

Dimarco nel mirino delle big europee: offerta irrinunciabile per l’Inter, la decisione ormai è stata presa.

La super stagione di Federico Dimarco ha attirato sull’esterno nerazzurro l’interesse delle big europee. E non potrebbe essere altrimenti. Grazie soprattutto a una serie di performance di straordinario livello in Champions, il mancino dell’Inter è entrato nel mirino di alcuni dei più grandi club europei, pronti a offerte folli pur di averlo.

La proposta arrivata sul tavolo della dirigenza nerazzurra in questi giorni è di quelle davvero irrinunciabili. La decisione ormai è stata presa. Non si può tornare indietro.

Non deve stupire che il classe 1997 sia riuscito a muovere l’interesse di grandissime squadre di livello mondiale, come Real Madrid e Manchester United. La sua crescita negli ultimi anni è stata esponenziale e non è passata di certo inosservata. Dopo aver avuto un impatto straordinario nella sua prima stagione con la maglia dell’Inter nel 2021/22, si è confermato in quella appena conclusa, con numeri davvero importanti.

In totale l’esterno ex Verona ha collezionato cinquanta presenze in tutte le manifestazioni, condite da 8 gol e 10 assist. Un bottino per nulla irrilevante per un esterno di fascia, perfetto per un centrocampo a cinque ma adattabile anche come terzino sinistro in una linea a quattro. Un giocatore di corsa, qualità, dal mancino sensibilissimo e dotato di una personalità strabordante.

Caratteristiche che lo hanno trasformato in un beniamino della tifoseria nerazzurra, e un pilastro incedibile per la società nerazzurra. O almeno, potenzialmente incedibile, salvo offerte clamorose come quelle che sarebbero arrivate nelle ultime ore sulla scrivania di Marotta.

Inter, offerta folle per Dimarco: la società nerazzurra ha preso la sua decisione

La situazione si fa scottante per l’ex Verona. La sua volontà sembra chiarissima: all’Inter sta benissimo e non ha alcuna intenzione di lasciare il club, nemmeno per andare a giocare nel club più importante al mondo o nel campionato più affascinante. E dal canto suo anche la dirigenza nerazzurra lo avrebbe inserito nella ristretta cerchia dei giocatori incedibili. O meglio, incedibili salvo offerte davvero irrinunciabili.

Come Lautaro Martinez e Nicolò Barella, Dimarco può diventare, nei piani nerazzurri un simbolo, una colonna, una bandiera del nuovo corso nei prossimi anni. In questo senso, il club farà di tutto per evitare una sua cessione. Le sirene provenienti dall’estero però non possono passare inosservate.

Real, United e anche altre big europee avrebbero infatti già manifestato il proprio interesse, lusingando la società con proposte molto importanti per l’esterno della Nazionale. Importanti, ricche, ma non ancora sufficienti. L’Inter, dal canto suo, ha fissato infatti un prezzo molto alto per far partire il proprio pupillo: non meno di 60 milioni cash, senza contropartite o soluzioni alternative.

Basterà una valutazione così alta per blindare il calciatore? Al momento sembrerebbe di sì. Per quanto piaccia, e non poco, ai più grandi club europei, per ora Dimarco non è ancora considerato da nessuna squadra un obiettivo fondamentale per il proprio mercato. Ma l’estate è lunga e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Resta quindi una situazione da monitorare, con la consapevolezza che i possibili sacrificati, in casa nerazzurra, saranno comunque altri. E non di minor importanza nell’economia della rosa.