Calciomercato, Icardi in Serie A: Wanda ha deciso, c’è la svolta

Mauro Icardi in Serie A, la big sogna il colpo. Ecco la decisione di Wanda Nara riguardo il futuro del suo compagno e assistito.

Calciomercato in fermento. In questa fase i club sono alla ricerca di nuovi giocatori da portare squadra prima dell’inizio del ritiro. Tra acquisti e cessioni, le società hanno già individuato nuovi profili da prendere. Cerca una squadra anche Mauro Icardi che è pronto a lasciare il Psg. Il calciatore è un obiettivo di alcune società di Serie A, si sarebbe offerto a qualche big che sta valutando seriamente il suo ingaggio.

C’è tanto entusiasmo per il ritorno in Serie A di Mauro Icardi. I tifosi già sognano in grande e sperano nell’approdo nel campionato italiano dell’attaccante argentino, che in Italia può fare ancora la differenza. Intanto, emergono nuovi retroscena in merito a questa possibilità. Ecco la decisione di Wanda Nara.

Calciomercato: Icardi in Italia? Le ultime notizie

Legato ancora da un contratto con il Psg, Mauro Icardi è tornato in Francia dopo il prestito al Galatasaray in Turchia. Il calciatore sta valutando attentamente il suo futuro ed è alla ricerca di una nuova sistemazione visto che nel club francese è chiuso da altri giocatori.

Il calciomercato può regalare sempre delle grandi sorprese e negli ultimi giorni è emersa la possibilità di rivedere in Italia Icardi. Ecco nuove indiscrezioni riguardo questo possibile affare. Nonostante i precedenti contatti con Milan, Juventus e Roma, nelle ultime ore è emerso un nuovo scenario che potrebbe mettere seriamente a rischio il ritorno in Italia di Mauro Icardi.

Come riportato dal Corriere della Sera, il club arabo Al-Shabab sarebbe disposto a pagare cifre altissime per portare Icardi in Arabia Saudita. Questa offerta includerebbe 80 milioni di euro spalmati su due stagioni come stipendio del giocatore, mentre i restanti 20 milioni andrebbero al Paris Saint-Germain come trasferimento.

L’Arabia Saudita nel futuro di Mauro Icardi: le ultime notizie di mercato

Mauro Icardi si starebbe allontanando sempre di più dal suo tanto atteso ritorno in Serie A. L’offerta milionaria di Al-Shabab ha cambiato ogni scenario e messo in dubbio la trattativa per l’approdo nel campionato italiano dell’argentino, che in passato ha militato nella Sampdoria e nell’Inter. Sebbene non sia stata ancora presa una decisione definitiva da parte anche dell’agente del calciatore, Wanda Nara, davanti a queste proposte sarà difficile competere per le società italiane che non hanno la disponibilità economica per equiparare le offerte da parte del club arabo che sta provando a prendere Mauro Icardi dal Psg.