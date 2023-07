Svolta a sorpresa in Serie A: la RedBull sta comprando il club

La stagione è alle porte così come i primi ritiri delle squadre, ma c’è ancora tanto da definire prima che la prossima Serie A abbia inizio. Stando alle ultime notizie, infatti, c’è da capire quello che sarà effettivamente il futuro societario di una delle società protagoniste del prossimo campionato, al centro di numerosi rumors nel corso di questa giornata.

Le delicata situazione societaria che sta affrontando il club ha fatto sì che venisse ipotizzata anche una sua cessione, che solo fino a qualche giorno fa era pura utopia. L’impressione è che, però, questo scenario possa presto tramutarsi in realtà, visto che una delle aziende più potenti del mondo si sarebbe interessata all’acquisizione della squadra.

Stiamo parlando della RedBull, che dopo aver investito in America, Brasile, Germania ed Austria è pronta ad affacciarsi anche in Serie A.

RedBull investe in Serie A: ecco il club che ha puntato

La RedBull ha intenzione di ampliare ancora di più i suoi orizzonti nel mondo del calcio, visto che ora per il gruppo austriaco si starebbe iniziando a parlare anche clamorosamente di Serie A.



Nel mirino della RedBull sarebbe infatti entrato un club italiano che nel corso delle ultima settimane starebbe vivendo uno dei momenti più bui della sua recente storia. Sfruttando a proprio favore questa situazione, il gruppo austriaco potrebbe sedersi al tavolo con i proprietari del club per trattare l’acquisizione dello stesso, che permetterebbe così all’azienda della omonima compagnia di energy drink di riuscire a controllare ben due squadre in due dei principali cinque campionati europei, dato il Lipsia in Bundesliga.

Uno scenario del scendere sino a qualche mese fa era di difficile realizzazione, ma ora le carte in tavola sono state completamente stravolte. Stando infatti a quanto riportato da Libero, a quasi un mese dalla scomparsa del Cavalier Silvio Berlusconi il futuro del Monza potrebbe incredibilmente cambiare, dato che per l’appunto il gruppo RedBull sarebbe interessato all’acquisto del club brianzolo.

RedBull vuole il Monza: Fininvest non oppone resistenza

Il Monza è entrato nel mirino della RedBull dopo la scomparsa del compianto Berlusconi. L’azienda austriaca è infatti intenzionata ad investire in Serie A sfruttando anche la volontà di Fininvest di uscire piano piano dal mondo del calcio.

Ma cosa ha spinto un’azienda del genere ad aguzzare l’occhio sui brianzoli? L’autodromo di Monza. Stando a Libero, infatti, la presenza di uno dei circuiti più iconici della Formula 1 intrigherebbe la RedBull a creare un connubio particolare fra calcio e motori, visto che il gruppo austriaco possiede la scuderia più forte del momento.

Non solo RedBull: più investitori sul Monza

La RedBull non è l’unica azienda desiderosa di investire nel Monza. Stando alle ultime notizie, infatti, sono tanti gli imprenditori interessati ai Bagai, su tutti Evangelos Marinakis, già proprietario del Nottingham Forrest e dell’Olympiakos. Occhio anche ad ipotesi legate agli USA ed all’Arabia Saudita, che guardano con interesse alla situazione del Monza.