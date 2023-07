Vlahovic via, la Juve ha scelto il sostituto: altro che Hojlund

L’addio a Dusan Vlahovic prende sempre più forma in casa Juventus: la ‘Vecchia Signora’ sorprende: l’erede non sarà Hojlund

La Juventus sta vivendo un’estate decisamente particolare. C’è, in primis, la necessità di rinforzare pesantemente la rosa a disposizione del confermatissimo Massimiliano Allegri.

Ed in tal senso l’arrivo del direttore sportivo campione d’Italia Cristiano Giuntoli la dice lunga sulla voglia di rivalsa della ‘Vecchia Signora’. Ma molto, in vista di fine agosto, dipenderà dall’attuale sessione di calciomercato. Sono infatti diversi i movimenti, soprattutto in uscita, già messi a segno da ‘Madama’. Il focus resta in attacco dove al di là di Federico Chiesa che potrebbe salutare viste le difficoltà a trovare l’intesa per il rinnovo oltre il 2025, è un altro il nodo che sarà decisivo per il potenziamento del gruppo bianconero.

La Juventus sta seriamente valutando la cessione di Dusan Vlahovic nel reparto avanzato. Il rendimento del serbo, in questo suo anno e mezzo in bianconero, è stato deludente. E gli oltre 80 milioni versati nelle casse della Fiorentina di Rocco Commisso pesano come macigni. A maggior ragione dopo la conferma del ‘nemico’ Allegri, con cui Vlahovic sembrerebbe non voler più lavorare. Un feeling mai sbocciato ed il gioco della ‘Vecchia Signora’, nell’ultima stagione, sembrerebbe aver penalizzato non poco il talento di Belgrado.

Addio Hojlund, il post Vlahovic è sempre in Serie A

L’idea di salutare l’ex Fiorentina prende forma e la Juve – ormai già da diverse settimane – sta lavorando all’erede che dovrà sobbarcarsi l’intero carico dell’attacco bianconero. Si è parlato a lungo del gioiello dell’Atalanta Rasmus Hojlund ma, stando a quanto viene riportato da ‘Fantacalcio.it’, l’ipotesi Juve per il danese sembrerebbe destinata a sfumare.

Ed anche in tempi brevi. Perché dopo aver rispedito al mittente una proposta da 46 milioni di euro, adesso l’Atalanta ha ricevuto una nuova offerta: 50 milioni dal Manchester United. E la distanza dalla richiesta nerazzurra di 60 milioni è ormai molto vicina ad essere colmata. A certe cifre, Giuntoli non si spingerà nonostante l’enorme stima per Hojlund. E dei diversi nomi sul taccuino, uno in particolare starebbe facendo vibrare forti i cuori della dirigenza piemontese.

Si tratta del portoghese Beto, 25 anni e reduce da una grande annata con la maglia dell’Udinese. Sotto contratto con i friulani fino all’estate 2026, potrebbe partire per una cifra assai inferiore a quella di Hojlund: 30 milioni di euro. Praticamente la metà rispetto all’atalantino, con il gigante lusitano che ha segnato 10 reti e firmato 2 assist vincenti nelle 34 apparizioni tra Serie A e Coppa Italia con la casacca dell’Udinese.