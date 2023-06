Regalone di calciomercato: due offerte per Arthur

A breve arriveranno due offerte per Arthur Melo, nonostante una pessima stagione passata con la maglia del Liverpool

Arthur Melo è passato in prestito al Liverpool la scorsa estate per 4,5 milioni di euro. La Juventus ha deciso di liberarsi così del centrocampista brasiliano, che ormai non rientrava più nei piani della società. Il diritto di riscatto, fissato a 37,5 milioni, non verrà formalizzato.

Troppi problemi fisici per l’ex Barça, che ha collezionato soltanto 4 presenze in stagione di cui zero in Premier League: 2 con la squadre riserve e 2 tra EFL Cup e Champions, per un totale di 256′. Pochissimo per un giocatore che è arrivato in uno scambio con Pjanic alla Juve per 75 milioni.

Sembra un giocatore molto in là con l’età tartassato continuamente dagli infortuni, ma in realtà Arthur è solo un classe ’96. Il prossimo 12 agosto compirà 27 anni e sarebbe nel pieno della sua maturità calcistica. Con la Juventus ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2025 e per ovvi motivi il club bianconero vuole cederlo.

Così facendo, la Juve risparmierebbe l’ingaggio di Arthur che ammonta a circa 5 milioni di euro netti a stagione. Dunque, la dirigenza bianconera ascolterà qualsiasi tipo di offerta per liberarsi del giocatore e a breve dovrebbero arrivarne due dall’Inghilterra.

Juventus, due offerte per Arthur dopo Liverpool

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, la Juventus a breve riceverà due offerte per Arthur dalla Premier League. Dopo la sua esperienza negativa al Liverpool, il centrocampista brasiliano accetterebbe di buon grado un’altra squadra inglese per rilanciarsi.

Il quotidiano inglese non specifica quali saranno questi due club della Premier disposti a dare fiducia ad Arthur. Ma è ovvio che la Juventus potrà aprire anche a un nuovo prestito per liberarsi del giocatore. L’ideale sarebbe comunque una cessione a titolo definitivo, ma dopo un anno di inattività è complicato per il club bianconero strappare una buona offerta.

Nei giorni scorsi si era parlato addirittura di un inserimento di Arthur nella trattativa che porterebbe Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus. L’ex Barcellona è molto apprezzato da Maurizio Sarri, che lo utilizzerebbe davanti alla difesa. Ma Lotito valuterà soltanto offerte cash dal valore di 35 milioni di euro.

Sono diversi i movimenti di mercato attesi in casa Juve. Possibile l’addio di Dusan Vlahovic, ma anche quello di Federico Chiesa. Adrien Rabiot, invece, andrà via a parametro zero dopo non aver trovato l’accordo sull’ingaggio. Si lavora anche in entrata e si cerca con insistenza un centrocampista.