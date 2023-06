Si chiude, sarà Pirlo il nuovo allenatore: bomba in Serie A

Il mercato degli allenatori è in forte ebollizione. L’ex allenatore della Juventus presto potrebbe tornare in Italia.

Dopo il verdetto del Mapei Stadium che ha visto il Verona vincere 3-1 e mandare lo Spezia in serie B, nella massima serie è già iniziato il girotondo sulle panchine. In primis, sono i Campioni d’Italia a cercare l’erede di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, nonostante un accordo fino al 2024, ha chiesto agli azzurri di essere liberato.

Aurelio De Laurentiis ha parlato espressamente di “anno sabbatico”, quindi l’allenatore di Certaldo starà fermo 12 mesi. Tra le altre big, dopo qualche rumors sulla Roma di José Mourinho, nessun tecnico dovrebbe cambiare panchina.

Un po’ a sorpresa, invece, dovrebbe essere un altro club campano a mutare la guida tecnica. La Salernitana infatti, nonostante il rinnovo automatico arrivato con una pec, confermato anche dal ds Morgan De Sanctis, per ragioni “comportamentali” avrebbe deciso di rinunciare all’apporto di Poalo Sousa.

Addio a Paolo Sousa: la Salernitana punta Pirlo

Paolo Sousa è diventato allenatore della Salernitana lo scorso 15 febbraio, rilevando l’esonerato Davide Nicola. Il tecnico portoghese ha realizzato quanto richiestogli, mantenendo la categoria. A far saltare il banco nel club di Danilo Iervolino, la notizia mai smentita, di un incontro avvenuto la scorsa settimana tra lo stesso Paolo Sousa e Aurelio De Laurentiis. Nel vertice Sousa avrebbe dato disponibilità al Napoli che per liberarlo dovrebbe pagare la penale di 1 milione.

Questo vertice ha sorpreso la proprietà campana, il fondatore di Unipegaso si è sentito tradito dal tecnico portoghese. Detto che il Napoli al momento sembri puntare su Galtier o Benitez, alla fine proprio Sousa potrebbe restare senza panchna, pagato ma senza lavorare.

Danilo Iervolino ha iniziato un casting per la panchina. Dopo un approccio con Gennaro Gattuso, reduce dall’avventura a Valencia, l’erede di Lotito e Mezzaroma avrebbe scelto Andrea Pirlo.

L’ex tecnico della Juventus il 23 maggio scorso è stato esonerato dal Fatih Karagumruk dopo il ko con il Trabzonspor a tre giornate dalla fine della SueprLig. Per il centrocampista di Flero si tratta del secondo licenziamento dopo quello avvenuto al termine del 2020-2021. A campionato finito, la Juve lo mandò via dopo un quarto posto, una Coppa Italia e una Supercoppa vinte.

In Turchia per Pirlo 34 panchine con una media punti di 1,29. Con la Juventus, dove raccolse l’eredità di Maurizio Sarri, promosso in prima squadra dall’Under 23, in 52 panchine la media fu di 2.15. Pirlo pare in netto vantaggio, ma sullo sfondo, oltre a Gattuso, ci sarebbero altri profili.

Come riporta tuttomercatoweb.com, restano in corsa sia Vincenzo Montella sia Daniele De Rossi. Secondo la stessa fonte, si sarebbe proposto anche Eusebio Di Francesco, ma il suo approccio comporterebbe passare dal 3-5-2- al 4-3-3, con relativo esborso per adeguare il parco giocatori alle richieste del tecnico abruzzese.