Rinnovo Kvaratskhelia: comunicato ufficiale clamoroso del Napoli

Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore per quanto riguarda il rinnovo di Kvaratskhelia con la SSC Napoli. Arriva il comunicato ufficiale che distrugge i tifosi.

Ci sono delle notizie importanti che riguardano quanto accaduto in queste ultime settimane, perché ora si è espresso direttamente il club azzurro sulla questione.

Momento non facile per il Napoli che arriva da un momento complicato se consideriamo che lo scorso anno ci sono state solo vittorie e festeggiamenti verso il finale di stagone.

Calciomercato Napoli: rinnovo Kvaratskhelia che si complica, il comunicato

Non c’è la stessa armonia dello scorso anno nello spogliatoio e nell’ambiente del Napoli. L’addio di Spalletti e Kim ha rovinato la magia che c’era attorno al club azzurro che nelle ultime ore ha fatto i conti con la prima sconfitta stagionale dell’era Rudi Garcia. Come se non bastasse però ora c’è anche il problema rinnovi per il Napoli tra Osimhen e Kvaratskhelia.

Situazione difficile da poter gestire per il club azzurro che sta cercando un modo per poter uscire da tutto questo. Questo il comunicato della SSC Napoli in merito al possibile rinnovo di Kvarataskhelia:

“Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”.