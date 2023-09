Pronti a partire, il campione d’Europa in Arabia

Il mercato estivo è terminato in quasi tutto il mondo. Nella nuova patria di Koulibaly e Milinkovic Savic finestre aperte fino al 7 settembre.

La sessione di trattative terminata lo scorso 1 settembre non ha fatto registrare grandi affari, almeno nel cosiddetto Vecchio Continente. A dettare i ritmi soprattutto i soldi del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, cassaforte che ha inondato di liquidità tutte le principali leghe europee. In Italia è ridere è stata soprattutto la Lazio che per Sergej Milinkovic Savic, in sacdenza nel 2024, ha messo in cassa oltre 40 milioni. Circa il doppio aveva già incassato il Milan per Alessandro Tonali, approdato al Newcastle.

Ma chi c’è dietro i Magpies? Il club dall’ottobre 2021, come riporta goal.com, è di proprietà del consorzio composto da PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. In ordine, stiamo parlando del fondo sovrano del principe saudita Bin Salman (in mano l’80% della società), dall’azienda di Amanda Staveley (PCP Capital Partners) e appunto di RB Sports & Media.

Per dare un’idea della sua potenza di fuoco, dal 2021 al 2022 il valore degli asset gestiti da PIF è cresciuto da 676 miliardi a 778. Numeri che fanno arrossire anche il PSG di Nasser Al Khelaifi. Proprio il club transalpino deve fare cassa e ha messo sul mercato due big mondiali.

Il PSG ci spera: l’Arabia Saudita per Verratti e Draxler

Come vi abbiamo già detto, nei principali campionato il mercato si è concluso lo scorso 1° settembre. Queste le eccezioni di maggior rilievo: Belgio fino al 6 settembre, Svizzera fino al 7, 24 ore in più per Croazia e Repubblica Ceca. Due paesi hanno deciso di dare più spazio alle proprie squadre per effettuare acquisti: in Grecia il gong arriverà l’11 settembre, in Turchia si potrà operare fino al 15 settembre.

Il lido più bramato per i club e i calciatori però rimane quello dell’Arabia Saudita, con lo stop alle trattative il 7 settembre. A sperare nell’aiuto dei petrodollari soprattutto le realtà che hanno bisogno di alleggerire pesantemente il monte ingaggi, primo su tutti il PSG.

I Campioni di Francia, ancora non pienamente superato lo choc per il probabile futuro addio di Kylian Mbappé, hanno cambiato guida tecnica, affidando la panchina a Luis Enrique. L’ex ct della Spagna dopo quattro turni ha messo insieme 8 punti, frutto di due successi e due pareggi. PSG secondo con il Marsiglia, a -2 dal Monaco. Proprio l’ex allenatore della Roma ha indicato due prospetti a cui dover/poter rinunciare. Come riporta fichajes.net, dopo l’acquisto di Randal Kolo Muani, i primi a lasciare il Parco dei Principi potrebbero essere Marco Verratti e Julian Draxler.

Il Campione d’Europa ha un contratto pesantissimo, il rinnovo del novembre 2022 ha portato lo stipendio da 9 a 12 milioni netti a stagione. Un po’ più leggera la remunerazione del tedesco: contratto fino al 2024 da 7.6 milioni. Proprio emolumenti così corposi rendono l’ipotesi Arabia Saudita l’unica percorribile. Il PSG si spera, anche se in senso opposto va registrato il no dell’ex Pescara che ha già rifiutato la proposta dall’ Al Hilal, triennale da 52 milioni netti l’anno per tre stagioni. Difficile trovare chi offra di meglio sul mercato.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI