Roma, addio Mourinho prima del previsto: svelata la data

La Roma di José Mourinho non ha iniziato benissimo la stagione e per lo Special One iniziano a suonare le campane del futuro: deciso l’addio?

L’allenatore portoghese ha messo la sua mano sui giallorossi e in due stagioni ha portato grandi miglioramenti a livello europeo ma in Serie A ha sempre fatto fatica. L’obiettivo Champions League è sfumato per ben due stagioni e quest’anno ha intenzione di fare molto meglio per portare avanti il progetto di crescita natolo solo un paio di anni fa.

Il futuro di Mourinho alla Roma, però, è incerto. Già quest’estare ci sono state avvisaglie di addio, salvo poi far tornare il sereno e progettare con cura e nei minimi dettagli la stagione 2023-24.

Mourinho – Roma, c’è aria tesa: le ultime

La Roma di José Mourinho non ha iniziato bene la stagione 2023-24 e ora deve subito iniziare a riprendere il cammino giusto per tornare a vincere e puntare agli obiettivi prefissati a inizio stagione. Un solo punto in tre partite, di cui due molto agevoli sulla carta, non basta all’ambiente giallorosso per stare sereno.

La situazione di Mourinho alla Roma è sempre molto calda, e in questo momento della stagione ancora di più. Ha il contratto che scade al termine della stagione ma l’aria che si respira nell’ambiente romanista è molto tesa.

Il futuro di Mourinho è da decifrare. Ha dato tanto dal punto di vista europeo e come mentalità ma non ha portato miglioramenti in termini di risultati, se non per la Conference League vinta due anni fa.

Futuro Mourinho: decisa la data del dentro o fuori

Mourinho continuerà alla Roma anche in futuro? La situazione è da tenere sotto controllo perché tante volte si è già sfiorato l’addio e anche in questa stagione ci sono segnali di separazione prima del previsto. Ma non è detta ancora l’ultima parola e il progetto Special One potrebbe continuare anche per le stagioni future.

Come annunciato da Tiago Pinto in conferenza stampa, la situazione attualmente è molto delicata e non è ancora chiaro a nessuno quale sarà il futuro.

“I rinnovi sono temi importanti che vengono trattati internamente“, ha avviato il general manager della Roma, che poi ha aggiunto che “il momento che stiamo vivendo non è semplice e siamo carichi per riprendere il cammino e l’obiettivo dopo la sosta”.

Quale futuro per Mourinho?

L’addio di Mourinho alla Roma, dunque, non è possibile da prevedere, ad oggi. Un addio prima del previsto, ovvero prima della scadenza del contratto, e dunque un esonero, sembra una strada poco percorribile, anche per lo stipendio elevatissimo dello Special One.

Dipenderà moltissimo dalle volontà di Mourinho stesso che spesso ha parlato del suo futuro indicando gli obiettivi sportivi e la forza di sviluppo del club come uniche caratteristiche per continuare a stare a Roma.