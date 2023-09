Maignan gela il Milan: tifosi increduli

Le parole di Mike Maignan arrivano come un fulmine a ciel sereno sui tifosi milanisti: il numero uno francese spiazza tutti.

Tre vittorie, punteggio pieno e primato in classifica assieme ai rivali di sempre dell’Inter. Il campionato del Milan non poteva cominciare meglio di così, con la truppa di Pioli che è riuscita a convincere anche i tifosi più scettici a suon di gol e prestazioni di grande livello. I nuovi acquisti sembrano essersi inseriti già perfettamente nei meccanismi della squadra, aiutati anche dai tanti giocatori che in questi anni hanno contribuito a riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Tra questi c’è ovviamente Mike Maignan, che è riuscito a mettere in mostra tutte le sue enormi qualità anche in questo avvio di stagione. Il portiere francese è una garanzia per mister Pioli, che sa bene di poter contare su uno degli estremi difensori più forti in circolazione.

L’ex portiere del Lille ha un contratto con i rossoneri fino al 2026 (attualmente guadagna 2,8 milioni a stagione, ndr) anche se sono già in corso le trattative tra lui e il club per arrivare a un rinnovo fino al 2028. Un’ulteriore dimostrazione di come Maignan tenga molto al Milan e voglia difendere ancora a lungo la porta del club rossonero.

Maignan fa tremare il Milan: nessuno se l’aspettava

Tuttavia in una recente intervista Maignan ha fatto capire di non aver dimenticato il suo primo legame e di essere pronto un giorno a valutare un possibile ritorno. Come sanno bene anche i tifosi del Milan il numero uno francese si è formato nelle giovanili del Paris Saint-Germain, con cui nel 2013 ha firmato il suo primo contratto da professionista senza mai debuttare in prima squadra.

Maignan ha poi deciso di percorrere un’altra strada, prima firmando nel 2015 un contratto di cinque anni con il Lille e poi decidendo di intraprendere una nuova avventura con il Milan. Ma il primo amore non si scorda mai, come ha fatto capire il portierone transalpino nell’intervista rilasciata a Le Parisien.

Il Milan sfiderà il PSG nel girone di Champions e per Maignan si tratterà senza dubbio di un momento molto emozionante. L’estremo difensore del Diavolo, cresciuto a Parigi, si è detto “parigino” e ha lasciato una speranza ai tifosi del PSG: oggi il presente dice Milan, “ma per il futuro non si può sapere“. Soffermandosi di nuovo sul match di Champions tra Milan e Paris Saint-Germain, Maignan si è detto convinto che “sarà una grande partita, con ritmi alti, come piace a me“.