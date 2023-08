Roma, doccia fredda su Scamacca: piomba la rivale

Il 24enne romano, che sembrava vicinissimo ad un ritorno a casa, incassa le lusinghe del top club: che beffa per Mourinho

Qualcuno ancora riesce a sorprendersi. Il mercato, soprattutto negli ultimi anni, regala spesso degli incredibili colpi di scena. Ci sono trattative che sembravano ormai avviate alla conclusione con l’annunciato matrimonio di un dato profilo – che per inciso aveva già manifestato a più riprese la grande volontà di tornare dove è cresciuto- al club che da tempo lo stava corteggiando. Ma poi, come per magia, ecco piombare la big.

Stretta dalla necessità di regalare un altro attaccante al tecnico depredato di un bomber a sua volta resosi protagonista di un clamoroso dietrofront, la società meneghina è impegnata in un blitz che potrebbe portare ad un vero e proprio scippo.

Ma facciamo pure nomi e cognomi, tanto per intenderci meglio. Al centro dell’interesse dei due club rivali c’è lui, Gianluca Scamacca, un passato nelle Giovanili della Roma, trasferitosi dal Sassuolo al West Ham nella scorsa estate per 36 milioni. Reduce da una stagione non brillantissima, il nazionale azzurro – già cercato con insistenza dall’Inter all’epoca della gestione Conte – ha concluso anzitempo la stagione scorsa per via di un infortunio al menisco che ha comportato anche un intervento chirurgico.

Tornato in pista in tempo per affrontare la preparazione estiva, il classe ’99 ha da subito manifestato l’intenzione di tornare a casa. Nella sua Roma. Proprio quando Tiago Pinto si apprestava a chiudere l’affare con gli Hammers, ecco piombare lui. La vecchia volpe del mercato. Che starebbe bruciando i giallorossi sul tempo.

Blitz di Marotta, l’Inter serve la beffa alla Roma

Qualcuno l’ha già chiamata ‘La vendetta per l’affare Dybala‘. Ricorderete come lo scorso anno, dopo un corteggiamento operato dal club nerazzurro nei confronti della Joya, la Roma riuscì a soffiare l’argentino, che era a parametro zero, all’Inter, complici i tentennamenti della dirigenza meneghina. Ebbene Marotta non ha dimenticato. Dopo aver tesserato Frattesi – anch’egli nel mirino della Roma, oltre che dei rivali cittadini del Milan – l’ex Ds della Juve si sarebbe reso protagonista di un vero e proprio blitz anche per Scamacca. Tiago Pinto è rimasto di sasso.

Secondo quanto riportato dai maggiori organi d’informazione sportiva, l’Inter avrebbe offerto 25 milioni al club inglese per tesserare da subito l’attaccante romano. Qualcuno parla addirittura di 30 milioni sul piatto: una cifra che il West Ham non esiterebbe ad accettare.

Orfana di Tammy Abraham fermo ai box almeno fino a febbraio, e col solo ‘Gallo’ Belotti come attaccante centrale, i giallorossi stanno vedendo sfumare davanti ai loro occhi il loro attaccante designato. Una beffa dura da mandar giù per il già inquieto José Mourinho.