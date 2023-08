Napoli, ansia Garcia: si è fatto male il top player

Il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro per preparare la nuova stagione: arrivano notizie negative per un top player, ko per infortunio.

In casa Napoli è iniziata la rivoluzione con Luciano Spalletti che ha detto addio dopo la vittoria dello Scudetto ed è iniziato il nuovo corso firmato Rudi Garcia. La nuova squadra è pronta ad avviare un nuovo progetto importante e vincente, anche se il presidente Aurelio De Laurentiis non ha ancora messo a segno colpi di calciomercato di grande spessore.

Le ultime notizie che giungono dal ritiro abruzzese del Napoli spaventano Rudi Garcia e tutta la tifoseria. Gli azzurri hanno perso uno dei top player per infortunio: il rischio è quello di compromettere l’avvio della stagione.

Napoli, infortunio per un top player: le ultime

Il Napoli ha iniziato la nuova stagione con moltipunti interrogativi, seppur da Campioni d’Italia in carica. L’addio di Luciano Spalletti, unito all’inizio del nuovo corso di Rudi Garcia e alla cessione di Kim Min-Jae, ha creato un po’ di malumore tra i tifosi che vivono l’inizio della nuova annata sportiva con ansia. Non ci sono stati ancora colpi degni di nota e le promesse del presidente sembrano difficili da realzzare.

Le avversarie del Napoli stanno rinforzando le rispettive rose e nell’ambiente napoletano emerge un picco di preoccupazione, forse anche esasperato dall’assenza di notizie positive sul calciomercato. Al di là di Kim, però, sono rimasti tutti gli altri big e presto rinnoveranno i contratti anche Osimhen e Kvaratskhelia.

Ma c’è stato un altro problema in casa Napoli, che preoccua Rudi Garcia: l’infortunio di uno dei top player della rosa partenopea.

Napoli: Zielinski è andato ko, ecco cosa è successo

Il Napoli ha iniziato qualche giorno fa la seconda parte del ritiro pre-stagionale, a Castel di Sangro, con tutti i “Campioni d’Italia” a disposizione di Rudi Garcia. Il gruppo azzurro si prepara più intensamente all’inizio della stagione, con la promessa di provare a ripetere la grande annata 2022-23.

Pochi giorni fa era stato l’infortunio di Mario Rui. Il terzino portoghese è fermo ai box per un problema muscolare che lo terrà fuori qualche settimana. Ma dall’ultimo allenamento è emerso un nuovo problema che riguarda un top player azzurro: c’è un preoccupante infortunio per Piotr Zielinski.

Il centrocampista del Napoli è uscito anzitempo dall’allenamento per un problema al ginocchio destro. Ansia e preoccupazione per tutti i tifosi presenti al ‘Teofilo Patini’ perché il polacco è sembrato abbastanza dolorante. Appena uscito dal campo, sottolinea spazionapoli.it, ha applicato del ghiaccio e una fasciatura sul ginocchio.

Zielinski: infortunio e dentro o fuori, si decide tutto a giorni

L’infortunio di Zielinski tiene in apprensione l’intero popolo napoletano che lo vede, ormai, come una bandiera del club dopo 8 stagioni in azzurro. Le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno e potrebbero essere più tranquille del previsto.

Nei prossimi giorni, poi, si decide anche il futuro di Piotr Zielinski. Il Napoli offre un rinnovo al ribasso, rispetto alle cifre attuali e il polacco sta pensando di accettare. Sulle sue tracce, però, c’è anche il forte interesse della Lazio.