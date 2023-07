“Ho parlato con Dybala”, Roma incredula: spunta la telefonata

Il calciomercato della Roma può cambiare da un momento all’altro con il possibile addio di Paulo Dybala che in maniera inaspettata dopo le ultime dichiarazioni può lasciare la Capitale.

Il club giallorosso può seriamente perdere la possibilità di avere ancora a disposizione il giocatore argentino in vista dei prossimi anni. C’è una situazione davvero difficile ora da gestire per la Roma.

Il calciatore stesso dovrà prendere una decisione definitiva in vista delle prossime settimane, perché c’è ancora tanto da dover aspettare in vista della chiusura del mercato.

Calciomercato Roma: Dybala verso la cessione

La Roma rischia di perdere Paulo Dybala in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino vorrebbe restare alla Roma come lui stesso a dichiarato, ma occhio alle offerte che possono essere dietro l’angolo come quella del Chelsea che pagherebbe la clausola rescissoria.

E’ noto da tempo l’interesse del Chelsea per Dybala ma nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni particolari che ora fanno stare in ansia i tifosi della Roma. Perché il futuro del calciatore argentino ancora non è chiaro. Continuano ad esserci diverse dichiarazioni e notizie contrastanti e adesso arriva una rivelazione davvero importante sul suo futuro.

C’è una clamorosa apertura da parte del Chelsea per Dybala, a svelarlo è proprio un giocatore argentino che gioca con i Blues e lo attende.

Dybala Chelsea: chiamata con Enzo Fernandez

Una lunga intervista al noto quotidiano Olè da parte del centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez che è arrivato a gennaio dal Benfica per una maxi offerta di oltre 100 milioni di euro. Ora è proprio il calciatore argentino a rivelare quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane tra Roma e Chelsea per Dybala.

Queste le dichiarazioni di Enzo Fernandez sulla chiacchierata con Dybala: “Gli ho parlato e gli ho detto che lo sto aspettando per un asado. Spero davvero che possa arrivare”.

Roma: futuro Dybala in bilico, c’è il Chelsea e la clausola

Enzo Fernandez torna a far spaventare e star in ansia i tifosi della Roma che ora dovranno sperare che passino velocemente questi prossimi giorni. Perché la clausola rescissoria di soli 12 milioni il Chelsea può esercitarla entro il 31 luglio per Dybala. Una 20ina di giorni ancora prima poi di poter stare più sereni.

Ma la verità è che da un momento all’altro il Chelsea possa pagare la clausola di Dybala. Il giocatore non ha ancora rivelato di avere intenzione di approdare in una nuova squadra e lasciare la Roma, anzi. Per questo la società giallorossa sta provando a rinnovare il suo contratto e abolire la clausola.