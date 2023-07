Monica Bertini li stende tutti: la foto in bikini fa strage di cuori

La giornalista sportiva Monica Bertini mette in mostro il suo fisico eccezionale durante le vacanze: il bikini le calza a pennello.

Il mondo delle cosiddette telegiornaliste è molto seguito da moltissimi tifosi ed appassionati. I quali, oltre a tifare per le loro squadre di calcio preferite, si interessano anche del fascino e della bellezza di queste croniste, che lavorano per diverse emittenti TV.

Se Diletta Leotta è un po’ il simbolo di questa schiera di professioniste, che uniscono la bellezza estetica mozzafiato ad una ottima esperienza in ambito sportivo e giornalistico, non mancano le alternative anche su altri canali. Come ad esempio la bella Monica Bertini, ormai cronista esperta di Sport Mediaset.

La 40enne nativa di Parma ha iniziato la sua carriera professionale nelle emittenti private, per poi debuttare sulle frequenze di Sportitalia. Ma è divenuta molto celebre ai telespettatori ed appassionati di sport proprio con l’ingaggio nelle reti Mediaset. Non a caso la Bertini oggi è un punto di riferimento per i programmi sportivi di Cologno Monzese.

Estate bollente e bikini sexy: Monica Bertini si diverte così in piscina

Elegante, professionale, ma soprattutto bellissima. Monica Bertini è entrata nei cuori di moltissimi tifosi di calcio con le sue apparizioni sempre molto attraenti nelle trasmissioni sportive di Mediaset. Ma anche grazie al frequente utilizzo dei suoi profili social.

481 mila sono attualmente i follower della Bertini su Instagram, dove la conduttrice continua a pubblicare immagini sia del suo lavoro e dei suoi impegni professionali, sia alcune foto ben più intriganti della sua vita privata. Come ad esempio l’ultimo post, direttamente dalla piscina di Traversetolo, comune in provincia della sua Parma.

Monica è apparsa in forma fisica straordinaria, indossando un bikini da spiaggia nero. L’immagine che ha raccolto migliaia di like e commenti positivi la vede mostrare il suo splendido décolleté all’interno della vasca, quasi a voler provocare ed attirare l’attenzione dei propri follower. Insomma, una Bertini accattivante ma soprattutto sensuale come sempre.

Il tutto in attesa di riprendere con la stagione calcistica e dunque con i consueti ritmi di lavoro asfissianti. Monica Bertini dovrebbe essere confermata alla conduzione di Pressing, il programma di Italia Uno che va in onda la domenica sera dopo le partite del campionato di Serie A. Ma non è da escludere che possano esservi nuovi impieghi e progetti per la bella ed esperta cronista di Parma, la quale nel frattempo continua a far impazzire sui social.