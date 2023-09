Roma, esonero Mourinho: gira una strana voce

Girano strane voci sul futuro a Roma di José Mourinho che è il principale imputato dell’avvio schock dei giallorossi.

Esonero o dimissioni per Mourinho? L’indiscrezione non lascia dubbi. Sono in atto delle riflessioni sullo Special One. La Roma vista in queste prime tre partite di campionato non convince. Sono arrivati degli indizi, anche dallo spogliatoio, sui primi malumori della squadra che adesso si attende una svolta.

Primo malumore, in casa Roma, fra i tifosi e Mourinho. Settimana particolarmente dura per lo Special One, finito sotto accusa dopo le prime giornate di campionato. Il tecnico, che ha raccolto un solo punto, è finito nel mirino della critica. Qualcosa è cambiato dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco l’indiscrezione che lascia a bocca aperta i supporters giallorossi: è successo nello spogliatoio dopo il ko contro i rossoneri.

Roma: problema con Mourinho, ecco cosa è successo

Questa la notizia rilanciata da Radio Radio in merito a José Mourinho che, dopo il Milan, ha avuto un faccia a faccia con i suoi giocatori.

“Dopo Roma-Milan, Mourinho negli spogliatoi ha accusato i giocatori con parole forti e toni accessi. Alcuni di loro, questa volta, hanno affrontato lo Special One. Un confronto importante dove sono state ammesse tutte le difficoltà dal punto di vista tecnico tattico. I calciatori hanno chiesto maggiore impegno. Ecco perché Mourinho ha rinunciato alla conferenza stampa e concesso tre giorni di riposo. Sono ore di riflessioni e giorni decisivi”, così Ilario Di Giovambattista che attraverso il suo profilo Twitter ha svelato i dettagli del confronto acceso tra i giocatori della Roma e Mourinho.

Questa indiscrezione ha aperto il dibattito, a Roma, sul futuro di Mourinho che sembra aver perso anche la fiducia dello stesso spogliatoio. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Quale futuro per Mourinho alla Roma?

Lo spettacolo contro il Milan non ha convinto neanche i tifosi della Roma che, questa volta, hanno iniziato a criticare Mourinho. Sui social non sono mancate le proteste per il gioco offerto dalla squadra giallorossa. Il rendimento di alcuni big, come Cristante, Pellegrini, Rui Patricio, Smalling, è calato notevolmente. Ciò è frutto di una preparazione sbagliata? Il tempo darà le proprie risposte intanto Mourinho a Roma sta perdendo la fiducia. Servirà una svolta dopo la pausa per le Nazionali, i giallorossi non possono perdere terreno con le inseguitrici. L’obiettivo di Mou è avere al 100%, per le prossime sfide, giocatori come Lukaku e Dybala che insieme possono fare la differenza. Non sono escluse, infine, eventuali prese di posizioni della società che potrebbe intervenire in caso di ulteriori passi falsi.