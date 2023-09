Napoli, c’è un grosso problema per il rinnovo: l’annuncio

Nuovi aggiornamenti sul Napoli. Ecco tutti i dettagli relativi alla trattativa per il rinnovo di contratto del giocatore. C’è un grosso problema.

L’attuale stipendio non basta più, il giocatore vuole il rinnovo e il ritocco dell’ingaggio. La decisione è definitiva. Serve l’intervento di Aurelio De Laurentiis che dovrà sbloccare l’impasse. Le prossime settimane saranno decisive, chiariranno meglio il destino del calciatore che in estato è stato dichiarato incedibile nonostante i tanti interessi da parte delle big di Premier League. Adesso il giocatore si aspetta un riconoscimento per quanto offerto in maglia azzurra. Il braccio di ferro sul rinnovo è già iniziato: ecco cosa potrebbe succedere adesso.

Il calciomercato del Napoli non è finito. I prossimi mesi inizierà un’altra partita, ancora più spinosa, relativa ai rinnovi di contratto.

Calciomercato Napoli: c’è l’annuncio sul rinnovo, cosa succede adesso

E’ l’edizione odierna de Il Mattino a fare il punto della situazione in merito al rinnovo con il Napoli di Kvicha Kvaratskhelia. Ci sono degli aggiornamenti importanti sulla trattativa che Aurelio De Laurentiis sta portando avanti con l’entourage del calciatore georgiano.

Le parti sono lavoro per sbloccare l’affare e migliorare l’attuale stipendio del calciatore. L’agente di Kvaratskhelia, Jugeli, è stato a Napoli più volte in questi mesi e ora servirà un faccia a faccia con il presidente De Laurentiis per poter intavolare il discorso in via definitiva.

Si pensa di prolungare la scadenza al 2027 per allontanare le voci di mercato ma allo stesso tempo questa situazione potrebbe aiutare a spezzare l’incantesimo in negativo. Ora, intanto, Kvara è volato in Georgia per sfidare la Spagna e la Norvegia e ritrovare minuti in questa settimana di Nazionali.