Salta l’Empoli, tegola per la Roma: Mou corre ai ripari

Dopo un inizio di stagione complicato, che ha visto la formazione di Mourinho racimolare solo un punto nelle prime tre di campionato, la Roma ha intenzione di ripartire conquistando i primi tre punti della stagione contro l’Empoli di Paolo Zanetti, anch’esso in crisi.

Dall’infermeria di Trigoria, però, non arrivano buone notizie per lo Special One, che in vista della sfida del Castellani dovrà un poco rivalutare la propria formazione mandando in campo un undici titolare (quasi) inedito, visto e considerato che uno dei titolari giallorossi sarà indisponibile a causa di un infortunio.

Mourinho ha fatto di tutto nel corso di questi giorni per cercare di recuperare il suo giocatore, ma alla fine non c’è stato niente da fare.

Roma, salta la trasferta di Empoli: non si è allenato con la squadra

Brutte notizie arrivano dall’infermeria di Trigoria per José Mourinho, che a 24 ore dalla sfida del Castellani contro l’Empoli si vede nuovamente costretto a stravolgere la propria formazione titolare.

Nonostante ci sia stato qualche recupero importanti, per la trasferta di domani lo Special One ha perso un altro dei suoi titolari a causa di un infortunio che non gli permetterà di essere convocato, e dunque disponibile. All’inizio le sensazioni erano anche positive, non a caso si credeva che il giallorosso potesse tranquillamente recuperare per l’Empoli, ma la sua assenza all’allenamento di ieri ha lasciato intendere tutt’altro.

Se da un lato Mourinho recupera pezzi, dall’altro li continua a perdere. Stando infatti a quanto riportato da ‘Il Romanista‘, per la sfida del Castellani la Roma non potrà contare sulle qualità di capitan Lorenzo Pellegrini, ancora fermo ai box a causa del risentimento muscolare che l’ha costretto a fermarsi in Nazionale all’indomani della sfida degli azzurri contro l’Ucraina.

Pellegrini out: la Roma tenta un recupero in extremis

“Ufficializzata” l’assenza di Lorenzo Pellegrini, la Roma si starebbe ora dedicando ad un recupero importante in extremis. Si tratta di quello di Gianluca Mancini, anche lui fermatosi in Nazionale per colpa di un fastidio muscolare.

A differenza del capitano, però, il difensore giallorosso avrebbe già recuperato da questo lieve infortunio, forzando i tempi e tornando ad allenarsi in gruppo già da ieri. Salgono dunque le possibilità di vedere in campo Mancini titolare domani, ma l’ultima parola spetterà sempre a Mourinho che potrebbe anche decidere di non rischiare il proprio centrale per evitare ogni forma di ricaduta.

“Arrivano i nostri”: si incomincia ad intravedere la vera la Roma

Oltre a Mancini, buone notizie arrivano anche dai recuperi degli altri infortunati. Questa mattina ‘Il Romanista‘ ha infatti intonalo “Arrivano i nostri“, lasciando intendere che per Aouar, Dybala, Zalewski e Renato Sanches i problemi fisici di questo inizio di stagione sono solo un brutto ricordo.