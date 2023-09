Disastro totale, esonero in vista: valutazioni in corso

Dopo un inizio di stagione disastroso, la dirigenza non ha potuto fare altro che iniziare a valutare seriamente l’operato dell’allenatore, che ora rischia seriamente di essere cacciato.

C’è bisogno di una svolta concreta, ed anche immediata, perché di questo passo si rischia di buttare via una stagione che invece avrebbe potuto riservare a club e piazza parecchie soddisfazioni. Al momento per condizione e gioco la squadra sembra essere decisamente lontana dalla sua forma migliore, e le primissime uscite stagionali lo hanno ampiamente confermato, facendo già perdere la pazienza ai piani alti.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, a seguito della Tereza sconfitta di fila, la società starebbe seriamente valutando l’esonero dell’allenatore.

E’ un disastro totale: esonero in vista

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei. In questo inizio di stagione ci sarebbero già stati alcuni importanti cambi in panchina, ma da qui ai prossimi giorni se ne potrebbero registrare degli altri considerato il fatto che sono diversi gli allenatori che al momento vedono fortemente in bilico la propria posizione.

In Italia c’è una panchina in particolare che rischia di saltare, complice un inizio di stagione a dir poco disastroso da parte della squadra. Le carte in tavola per fare bene c’erano tutte ed anzi, le ambizioni della società erano anche importanti, ma a quanto pare le idee di gioco dell’allenatore non sono state prontamente assimilate dai giocatori che, in campo, sembrano praticamente andare per conto loro, quasi a voler boicottare il lavoro di chi c’è in panchina.

Ovviamente c’è bisogno di una svolta immediata per potere ripartire, ed a pagarne le conseguenze potrebbe esserne proprio l’allenatore. Stando alle ultime notizie, dunque, a fronte dell’ennesima sconfitta stagionale, la terza consecutiva in quattro giornate di campionato, lo Spezia avrebbe iniziato seriamente a valutare l’operato di mister Alvini, che a questo punto potrebbe rischiare anche l’esonero se non da una svolta a tutto l’ambiente.

Spezia, Alvini rischia: Reggiana già decisiva

Al momento la classifica dello Spezia è lo specchio delle difficoltà che il club ligure sta attraversando in questo inizio di stagione. Una squadra snaturata, senza idee, che non riesce a seguire ciò che il suo allenatore, Massimiliano Alvini, gli ordina.

Una situazione scomoda e che inevitabilmente mette in discussione l’operato dell’ex Cremonese, che ha bisogno di riconquistare la fiducia della società per mantenere saldo il suo posto in panchina. Se non si dovesse vedere alcuna reazione da parte della squadra, ecco che la partita di settimana prossima contro la Reggiana potrebbe già essere decisiva per definire il futuro di Alvini sulla panchina dello Spezia.

Spezia, Alvini in bilico: chi al suo posto?

Al momento lo Spezia conferma la fiducia riversata nei confronti di Massimiliano Alvini, ma è inevitabile che dopo un inizio di stagione del genere la società abbia già iniziato a valutare della alternative all’ex Cremonese. Al momento nessun nome è ancora uscito fuori, ma gente come Davide Nicola, Gennaro Gattuso e Luca Gotti sono profili che possano fare al caso del club spezzino.