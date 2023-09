Roma: guai per Mourinho, la situazione si complica

La Roma è andata in pausa Nazionali con uno dei peggiori momenti dell’era Mourinho da quando è arrivato nella capitale giallorossa. Perché il club si ritrova in fondo alla classifica Serie A con pochi punti.

In tre giornate si sono viste più cose negative che positive della Roma di José che ora dovrà subito dare delle risposte importanti con il ritorno dalla pausa che sarà importante per capire a che punto è la società con il progetto.

Intanto, sull’allenatore c’è ancora una situazione di incertezza per quanto riguarda il futuro visto che il suo contratto è in scadenza nel 2024 e al momento nessuno delle due parti ha intenzione di mettere in mezzo il discorso per un prolungamento.

Roma: Mourinho nei guai, le condizioni

Dopo la sosta delle Nazionali la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico e lo farà contro l’Empoli. Questa volta non si potrà più sbagliare, perché dopo 2 partite giocate in casa con Salernitana e Milan dove c’è stato soltanto 1 punto, ora bisognerà ottenere ad ogni costo la vittoria. In caso contrario ci saranno delle serie valutazioni su quello che è il progetto di Mourinho con la Roma.

Ora l’allenatore dovrà trovare un modo per mettere in forma i giocatori non al meglio e sistemare anche la fase difensiva che ha mostrato delle lacune evidenti rispetto lo scorso anno. Sarà una sfida importante per Mourinho quest’anno con la Roma.

Roma: condizioni Dybala e Lukaku

La Roma di Mourinho tornerà dalla sosta Nazionali e cercherà di capire che punto sono con le condizioni fisiche sia Dybala che Lukaku. Saranno loro i punti di riferimento del tecnico portoghese per la stagione in corso e senza di loro si inizierà a fare veramente dura capire come potrà andare a finire.

Contro l’Empoli è probabile che parta dal primo minuto Lukaku che è andato in Nazionale per ritrovare la forma fisica, mentre saranno da valutare giorno dopo giorno le condizioni di Dybala: l’argentino è ancora ai box e il suo rientro in campo potrebbe slittare ancora.

Roma: rinnovo Mourinho, la situazione

In vista dei prossimi mesi saranno decisivi i risultati per José Mourinho che rischia seriamente di avere dei problemi con la Roma per quanto riguarda la situazione contrattuale. Il tecnico portoghese è in scadenza 2024 e rischia di non riuscire ad ottenere il meglio dal punto di vista del progetto per il futuro.

Al momento il rinnovo di Mourinho con la Roma è bloccato con una trattativa messa da parte. La società vorrà valutare sul campo quelli che saranno i risultati perché come obiettivo minimo è stato fissato la qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra parte, invece, c’è l’allenatore che ora vuole capire come andrà a finire questa vicenda con la fiducia che non sembra al massimo oggi.