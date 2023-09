Lazio: svolta improvvisa, lo comprano in Arabia Saudita

Il calciomercato della Lazio potrebbe riservare grandi sorprese in vista della stagione in corso, perché uno dei top player del club biancoceleste può andare subito via.

Possibile cambio di programma per uno dei giocatori del club laziale che andrebbe via prima della fine della sessione di mercato nel continente che ha intenzione di puntare su di lui.

Una nuova notizia di mercato che potrebbe svoltare la stagione del club e far cambiare totalmente la situazione della rosa che può a questo punto essere stravolta.

Calciomercato Lazio: un altro giocatore va in Arabia Saudita

Si è parlato tanto di quello che è accaduto in questi mesi in Arabia Saudita, dove tantissimi giocatori importanti e anche giovani hanno lasciato l’Europa per andare a giocare lì per i tantissimi milioni. Dalla Serie A anche sono partiti diversi giocatori verso quella destinazione e tanti altri ancora possono andare, perché il mercato lì chiuderà il 20 settembre e c’è ancora tanto tempo per definire altri affari.

Non sarà facile per questo motivo per i vari club gestire questa situazione che può comportare importanti problemi. Perché in Serie A altri giocatori possono dire addio e firmare in Arabia Saudita. In casa Lazio c’è stato il doloroso saluto di Milinkovic Savic che è andato a giocare lì e per diverso tempo si è parlato di un possibile trasferimento di Ciro Immobile. Ora però torna di moda un nuovo nome con un altro giocatore che può andare a giocare nel campionato saudita.

Decisive le prossime ore per i tifosi della Lazio e gli appassionati del Fantacalcio per quanto riguarda l’addio di un nuovo giocatore in direzione Arabia Saudita, ora si sarebbe fermata pure la trattativa per il rinnovo di contratto.

Lazio: Felipe Anderson verso l’Arabia Saudita

Si è parlato tanto di Ciro Immobile ma alla fine l’altro giocatore della Lazio che può seguire Milinkovic Savic in Arabia Saudita può essere proprio Felipe Anderson. L’esterno brasiliano è in scadenza di contratto al termine di questa stagione nel 2024 e ora cerca di capire cos’è meglio per il suo futuro.

Ci sono serie possibilità di vedere Felipe Anderson approdare in Arabia Saudita dove ha attirato interesse e ci sarebbero le prime offerte. Per andare lì dovrà però rifiutare il rinnovo con la Lazio che gli ha proposto un prolungamento.

Rinnovo Felipe Anderson Lazio: la scelta

Felipe Anderson può rinnovare con la Lazio o finire in Arabia Saudita, ma non è detto che ciò accada subito. Infatti, la possibilità di vedere il brasiliano nella Saudi Pro League può accadere anche il prossimo anno, quando nel 2024 scadrà il suo attuale contratto.