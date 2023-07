Roma, Mourinho infastidito con la società: aria tesa, il motivo

La Roma di José Mourinho ha iniziato a costruire la rosa per la prossima stagione ma ci sono ancora alcune situazioni da sistemare.

Lo Special One ha chiesto miglioramenti importanti rispetto alla scorsa stagione perché vuole vincere trofei e vuole tornare in Champions League da protagonista. Ci sono ancora tanti tasselli da sistemare e tanti calciatori da acquistare per completare la rosa e renderla più competitiva, anche rispetto a tutte le altre squadre di Serie A.

Per la Roma ci sono già stati i primi acquisti ma la squadra non è ancora completa. Nei prossimi giorni si lavorerà proprio in questo senso: il calciomercato entra nel vivo e questo è il momento di chiudere per colpi importanti.

Calciomercato Roma, gli obiettivi di Mourinho

La Roma di José Mourinho è chiamata al salto di qualità definitivo per crescere ancora di più e continuare a scalare la classifica e anche posizioni europee. Lo scorso anno è terminato con la cocente sconfitta in finale di Europa League che ha lasciato l’amaro in bocca allo Special One che avrebbe voluto bissare il trionfo di due stagioni fa, con la vittoria della Conference League.

Il futuro della Roma si scrive nelle prossime ore. Sono già arrivati colpi molto importanti, soprattutto Ndicka e Aouar a parametro zero e ora non sono da escludere altre novità in entrata.

Mourinho è stato molto chiaro con la società: sul calciomercato servono ancora un centrocampista centrale e un attaccante. La situazione Abraham ha creato un vuoto importante e ora bisogna lavorare per risolverlo.

Roma, Mourinho infastidito dalla lentezza sul mercato

La Roma di José Mourinho è in attesa di altri colpi importanti che possano migliorare la rosa e garantire lo step finale per la crescita definitiva. Lo Special One ha una rosa già molto forte e competitiva ma vorrebbe altri calciatori degni di nota per provare a lottare fino alla fine in Serie A per vincere lo Scudetto e dire la sua anche in Europa League.

Secondo quanto riferisce TMW, Mourinho ha chiesto alla società di accelerare sul mercato perché non reputa ammissibile la lentezza di questi ultimi giorni. Ci sono ancora tante cose da chiarire e tanti colpi da mettere a segno e ora è infastidito dal fatto che le altre big possano sottrargli i colpi.

La squadra è volata in Portogallo, proprio a casa di Mourinho, per ultimare la preparazione in vista della nuova stagione che sta per prendere il via e ora serve l’accelerata sul mercato.

Roma: Mourinho vuole Renato Sanches e Morata (o Scamacca)

La Roma è al lavoro per accontentare José Mourinho il più possibile. Tiago Pinto sta avendo colloqui continui con dirigenti e procuratori per cercare di chiudere gli affari più importanti e rasserenare l’aria tesa che si vive ora con Mourinho.

Lo Special One ha fatto due nomi che per lui sono imprescindibili: Renato Sanches per il centrocampo e Alvaro Morata – o Gianluca Scamacca – per l’attacco. Affari non semplici da chiudere ma su cui si può lavorare nelle prossime ore.