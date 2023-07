Juve, colpo sensazionale a Madrid: tifosi al settimo cielo

La Juventus ha in mente di portare a casa un colpo incredibile: i tifosi sono al settimo cielo per il top player, tutti i dettagli

Sono tanti i giocatori monitorati da Giuntoli e Manna per il nuovo corso della Juventus. Zero titoli negli ultimi due anni sono un bottino magrissimo per un club che ha come mantra il ‘vincere è l’unica cosa che conta’.

L’arrivo del ds ha portato una ventata d’aria fresca alla Continassa, sono già stati presi i primi provvedimenti con la decisione di mettere fuori rosa Bonucci. Il difensore italiano è ormai un esubero insieme ai vari Zakaria e McKennie e la loro cessione può alleggerire di molto il monte ingaggi.

Proprio il centrocampo è un reparto da rivalutare totalmente. Perché Allegri ha bisogno di nuove forze in grado di alzare il livello qualitativo e quantitativo. Negli ultimi giorni è emerso anche il nome di Franck Kessie, al momento non semplice da portare a casa. Ma la Liga è un campionato ricco che regala anche altre soluzioni e una di queste porta a Rodrigo De Paul.

Rodrigo De Paul, campione del mondo in carica con l’Argentina, vive una situazione molto particolare all’Atletico Madrid, che avrebbe aperto al suo addio. La scorsa stagione, l’ex Udinese ha collezionato 38 presenze in tutte le competizioni con 3 gol e 8 assist in 2.293′, numeri che dimostrano la sua importanza per Simeone.

Juventus su De Paul, i tifosi sognano il grande colpo

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, Allegri ha chiesto espressamente a Giuntoli e Manna di acquistare Rodrigo De Paul dall’Atletico Madrid. Si tratta di una grande occasione di mercato, anche se i costi sono molto importanti. Il contratto del centrocampista argentino scadrà il 30 giugno 2026, la valutazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro.

Una cifra molto alta, che però non spaventa la Juventus. A Torino sanno bene che per alzare il livello serve anche fare un colpo da novanta e De Paul rappresenta soprattutto questo. C’è anche una situazione in fase di totale evoluzione con Paul Pogba, che ha ricevuto l’interesse dell’Arabia Saudita.

De Paul in Serie A con la maglia dell’Udinese ha fatto benissimo e prima di andare a Madrid è stato a lungo cercato dall’Inter e dalla stessa Juventus. Rappresenta un pallino del club bianconero, una storia d’amore mai sbocciata che fa sognare i tifosi in questi giorni caldissimi di luglio. Ma la buona riuscita dell’operazione dipenderà anche dalle cessioni degli esuberi.