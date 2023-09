Roma, Mourinho sorride: recupero importante in vista dell’Empoli

Dopo un inizio di stagione complicato José Mourinho può finalmente tirare un bel sospiro di sollievo, considerato quanto trapelato in giornata dall’infermeria di Trigoria.

Stando alle ultime notizie, infatti, per la sfida di domenica fra la Roma e l’Empoli tornerà a disposizione dello Special One uno dei giocatori più importanti della formazione giallorossa. Un recupero, questo, da non sottovalutare assolutamente, anche perché così facendo l’allenatore portoghese potrebbe finalmente avere un’opzione in più in mezzo al campo.

Da capire se il giocatore partirà subito titolare, ma per evitare ogni possibile ricaduta potrebbe entrare a partita in corso per aiutare la squadra a mantenere un risultato favorevole o perché no, deciderla, lasciandosi alle spalle questo infortunio.

Roma, Mourinho inizia a recuperare pezzi: le ultime

Questa sosta nazionali potrebbe aver fatto più bene del solito alla Roma, visto e considerato che è arrivata in un momento dove c’era bisogno di un pò di pausa per valutare tutto quello che non è assolutamente andato in queste prime tre uscite stagionali.

E’ oramai una settimana che Mourinho sta lavorando soprattutto sulla testa dei suoi giocatori, intenzionato a cacciare in loro un pò di orgoglio per rialzare la testa e ripartire subito bene in campionato. In attesa dei nazionali lo Special One sta lavorando con chi è rimasto a Trigoria, aggiungendo al gruppo, a piccoli passi, anche chi fino ad oggi era rilegato in infermeria. Proprio oggi, stando a quanto riportato da Il Messaggero, l’allenatore portoghese avrebbe ricevuto un ottima notizia, che fa decisamente tirare un sospiro di sollievo sia a lui che a tutti i tifosi giallorossi.

Stando infatti a quanto riportato dal noto quotidiano capitolino, in vista della prossima sfida di campionato contro l’Empoli, la Roma avrebbe totalmente recuperato Renato Sanches, che potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già a partire da lunedì, per la felicità di José Mourinho.

Roma, Sanches recuperato: ora è tempo di ricambiare la fiducia di Mou

Prima notizia positiva di questa sosta nazionali per la Roma. Il club giallorosso, stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero, avrebbe recuperato a pieno Renato Sanches, che sarà pronto per giocatore contro l’Empoli.

L’infortunio rimediato all’indomani della sfida, pareggiata, contro la Salernitana sarebbe oramai solo un brutto ricordo, ed il calciatore è ora motivato a ricambiare la fiducia datagli da Mourinho e dalla società questa estate, dimostrando anche di essere (finalmente) uscito dal tunnel degli infortuni che lo perseguita, difatti, da inizio carriera.

Sanches dal 1′ contro l’Empoli? Soluzione, forse, obbligatoria

Recuperato, Renato Sanches potrebbe addirittura partire titolare sabato prossimo in Roma-Empoli. Il centrocampista portoghese, infatti, ad oggi rappresenta essere l’unica credibile soluzione per sostituire Aouar, e Pellegrini, in mezzo al campo. Da oggi a settimane prossima Mourinho potrebbe però avere anche la fortuna di recuperare almeno uno dei due, ed in quel caso Sanches partirebbe dalla panchina per entrare poi a partita in corso.