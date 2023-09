Milan, doppio infortunio: Pioli è nei guai, annuncio dalla Francia

La tegola è doppia: beffa clamorosa per Stefano Pioli in vista del derby contro l’Inter, in programma il prossimo weekend. Ecco tutti i dettagli che arrivano dal ritiro della Francia.

Dopo Giroud, un’altra pessima notizia per l’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli. Il tecnico, che al termine di questa pausa per le Nazionali dovrà fare i conti con gli infortunati, dovrà valutare le condizione fisiche di due big che sono usciti acciaccati nel corso dell’ultimo allenamento. Ecco l’annuncio che arriva dalla Francia e che rischia di compromettere i piani di Pioli in vista della prossima partita di campionato contro l’Inter.

Una nuova batosta per il Milan: dopo il problema fisico di Olivier Giroud, rimediato in Nazionale nel corso dell’ultima partita, oggi sono emersi altri due infortuni. Ecco tutti i dettagli che arrivano dalla Francia.

Milan: c’è un nuovo infortunio, svelati tutti i dettagli

La pausa delle Nazionali rischia di frenare l’entusiasmo del Milan: dopo la partenza sprint, tre vittorie nelle prime giornate, i primi problemi iniziano a venir fuori. Tutta colpa delle Nazionali: dopo Giroud, altri due big si sono fermati.

L’attaccante ha accusato un problema alla caviglia nel corso dell’ultima gara della Francia. Il calciatore nei prossimi giorni tornerà a Milanello e salterà l’amichevole contro la Germania. Discorso diverso, invece, per gli altri due compagni di squadra. Ecco le ultimissime che arrivano dalla Francia.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Maignan e Theo Hernandez non si sono allenati con la Francia.

Sembra di rivivere i fantasmi di un anno fa Mike Maignan: un anno fa, infatti, l’estremo difensore francese subì con la Nazionale l’infortunio che lo portò a saltare la prima parte di campionato con il Milan e i Mondiali con la Francia. Adesso la storia è completamente diversa. Il portiere, infatti, non s’è allenato quest’oggi per altri motivi. Ecco tutti i dettagli riguardo le condizioni fisiche di Maignan e Theo Hernandez.

Milan: come stanno Maignan e Theo Hernandez

Solo terapie e lavoro di scarico per Maignan: il portiere non ha preso parte all’allenamento pomeridiano della Francia. Discorso simile per Theo Hernandez, fermo precauzionalmente a causa di una botta al polpaccio procurata nel corso dell’ultima gara della Francia. Nulla di grave, dunque, le condizioni dei due andranno valutate nelle prossime ore ma le sensazioni sono positive: entrambi non vorranno mancare all’appuntamento fissato per sabato prossimo, alle ore 18 nel derby contro l’Inter.