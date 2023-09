Juventus, è più grave del previsto: Allegri lo perde per tutto il 2023

Juventus, è più grave del previsto. La stagione è appena iniziata ma sembra che alla Juventus siano ancora presenti evidenti strascichi di quella passata.

Vi sono stagioni negative i cui effetti nefasti sembrano non svanire mai. Si trascinano dietro come pesanti zavorre. Quella passata è stata un’annata negativa per innumerevoli motivi.

Anche sotto la voce “infortuni” la Juventus di Massimiliano Allegri non è stata certo baciata dalla fortuna. Federico Chiesa ancora non è ritornato l’attaccante esplosivo del 2021. Gli strascichi del grave infortunio di inizio 2022 non sono ancora stati smaltiti completamente. Il suo compagno di reparto, Dusan Vlahovic, per la quasi totalità della stagione ha sofferto di una fastidiosa forma di pubalgia.

La stagione di Paul Pogba è stato lo specchio dell’annata negativa bianconera. Il suo ritorno alla Juventus è stato accolto trionfalmente dal popolo bianconero che però in campo lo ha visto soltanto per pochissimi minuti. Il grave incidente accorso poi a Matteo De Sciglio il 3 maggio scorso durante la gara Juventus-Lecce, che ha comportato una lesione del legamento crociato anteriore, ha chiuso il cerchio.

Proprio le condizioni fisiche del difensore preoccupano Allegri e la Juventus. La sua ritrovata disponibilità era prevista per il mese di ottobre, ma i tempi di recupero sembrano decisamente più lunghi.

Juventus, l’infortunio di De Sciglio è più grave del previsto

Romeo Agresti su Forza Juve ci ha aggiornato riguardo le condizioni del difensore milanese, pallino da sempre di Massimiliano Allegri.

“Penso che rivedremo De Sciglio anche nel nuovo anno, in questo momento manca qualcuno sulla fascia destra“. Un ritardo consistente rispetto alla tabella di marcia e che pone la Juventus dinanzi alla valutazione se vi siano gli estremi per inserire in rosa un altro elemento che possa riempire il vuoto lasciato temporaneamente da De Sciglio.

I think that we will see De Sciglio again in the new year, at the moment someone is missing on the right wing. [@romeoagresti] #Juventus pic.twitter.com/eHzYM61pVn — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) September 6, 2023

Durante questo inizio di stagione, Allegri ha alternato, sulla fascia destra, il settore di De Sciglio per intenderci, il nuovo arrivato Timothy Weah e il centrocampista statunitense, Weston McKennie. Il tecnico livornese, inoltre, in quella zona di campo, può sempre contare, su Andrea Cambiaso, utilizzato solitamente a sinistra ma in grado, all’occorrenza di poter assicurare il suo contributo anche sulla corsia opposta.

Pertanto toccherà ad Allegri e a Giuntoli valutare se sussistano le condizioni per inserire in rosa uno svincolato, oppure se le diverse scelte che ha già a disposizione Allegri possano bastare in vista di una stagione che vedrà la Juventus impegnata soltanto in Italia con il campionato e la Coppa Italia. Per Matteo De Sciglio, comunque, un’altra tegola inaspettata e di sicuro non gradita. Una carriera, quella del difensore ex Milan, ricca di successi ma anche di gravi infortuni.