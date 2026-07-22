Roma Rientra in Gioco per Summerville: Il Calciatore Mette in Stand By l’Al-Hilal Dopo la Chiamata di Gasp

Una chiamata che sposta gli equilibri. Una valigia mezza pronta. E una città che, di colpo, sente di poterci credere di nuovo: la corsa a Crysencio Summerville non è finita, e la Roma rientra a tutta velocità.

Il mercato è un romanzo a puntate. Cambia tono quando squilla un telefono e qualcuno, dall’altra parte, dice le parole giuste. Stavolta è successo con Summerville, 22 anni, ala olandese esplosa nel 2023-24 con il Leeds United: 19 reti e 9 assist in Championship, premiato come giocatore dell’anno del torneo. Numeri puliti, confortanti. Parliamo di un esterno che strappa, che punta l’uomo, che ti apre la partita quando sembra inchiodata.

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di Al-Hilal. Offerta ricca, orizzonte arabo, progetto vincente. Ma le cifre non sono state rese pubbliche, e gli intermediari mantengono il riserbo. Di certo c’è che il calciatore ha chiesto tempo. Che cosa ha cambiato il passo? Una chiamata di Gian Piero Gasperini. Una conversazione franca, calcio alla lavagna, ruoli e compiti. Questo ha rallentato la pista araba. E ha riaperto un varco per chi non si era arreso.

Perché piace così tanto Summerville

Summerville è un profilo che oggi tutti cercano. Piede destro, preferenza per la corsia sinistra, taglio interno rapido. Alto volume di dribbling, progressione in conduzione, primo passo feroce. Con il Leeds ha messo insieme più di 20 gol complessivi in stagione, ha tenuto ritmo e continuità, e ha mostrato un’attitudine al pressing che in Serie A fa comodo. La Roma vede in lui un upgrade sulle corsie: più uno-contro-uno, più profondità, più imprevedibilità sulle transizioni. Non è un nove, non è un trequartista puro. È un’ala moderna, che entra tra le linee e finalizza.

L’aspetto economico, però, pesa. Il Leeds valuta il cartellino in un’area che sfiora i 40-45 milioni di euro. Stime di mercato, non cifre ufficiali. Una soglia che spinge i club a costruire offerte con bonus, percentuali sulla futura rivendita, pagamenti diluiti. La Roma ha margini limitati ma può lavorare di creatività. Qui entrano in campo le relazioni, la tempistica, la volontà del giocatore.

Le mosse della Roma e il gioco delle parti

A Trigoria non si sono mai staccati dal dossier. Il tecnico Daniele De Rossi e i Friedkin hanno ripreso il pressing, con contatti diretti e una proposta tecnica chiara: centralità nel progetto, spazio per incidere subito, struttura tattica cucita addosso. Il segnale che filtra è semplice e forte: la Roma c’è, e aspetta la risposta del giocatore. Dall’altra parte, la chiamata di Gasperini tiene accesa anche la pista italiana alternativa. È il mercato, è il gioco delle parti. E intanto l’Arabia resta in standby.

Cosa sappiamo con certezza? Che Summerville non ha ancora scelto. Che il suo profilo piace perché unisce ritmo, gol e sfrontatezza. Che l’asta non è un’invenzione, ma un equilibrio sottile tra ambizione sportiva e garanzie economiche. Il resto è rumore di fondo: spifferi, cifre non confermate, frasi che cambiano senso a seconda dell’ora.

A Roma, intanto, l’aria è diversa. La senti uscire dai bar nelle sere d’estate, quando si parla di calcio senza controllare l’orologio. È la sensazione che qualcosa stia per succedere. E magari basterà un’altra telefonata, fatta al momento giusto, per accendere una miccia. La domanda è semplice: quale progetto farà brillare davvero gli occhi di Summerville?