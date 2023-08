Roma: salta Lukaku? Il Chelsea chiama un’altra italiana

Nuovi aggiornamenti su Romelu Lukaku alla Roma: clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra. Il Chelsea lo propone ad un’altra italiana, i dettagli.

Il colpo di scena è sempre dietro l’angolo, soprattutto nelle trattative che vedono Lukaku protagonista. Ecco le ultimissime notizie che arrivano da Londra in merito al trasferimento alla Roma di Big Roma. C’è una novità che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa è successo in queste ultime ore.

Salta l’affare Lukaku per la Roma? Arrivano delle indiscrezioni relative al trasferimento del giocatore che è pronto a lasciare il Chelsea in questa sessione di calciomercato 2023. Dopo aver mollato la pista Inter e filtrato per tutta l’estate con la Juventus, adesso il belga sembra vicino alla Roma con Mourinho principale sponsor di questo affare. Lo Special One che ha già allenato Big Rom, prima al Chelsea e poi al Manchester United, è pronto ad accogliere in giallorosso il calciatore che intanto è finito fuori rosa. Nelle ultime ore c’è stato un altro sondaggio da parte dell’italiana che ha ricevuto una telefonata direttamente dal Chelsea che ha messo sul piatto Lukaku: una mossa, questa, che ha indispettito e non poco la proprietà americana della Roma.

Calciomercato Roma: aggiornamenti sul colpo Lukaku, l’affare è in pericolo?

Prosegue spedita la trattativa per il trasferimento alla Roma di Lukaku. Un acquisto necessario, visto l’avvio in salita dei giallorossi che hanno raccolto appena un punto nelle prime due giornate di campionato.

Le parti sono a lavoro per trovare la quadra e sbloccare l’affare con il Chelsea che intanto filtra anche con un’altra italiana. Josè Mourinho attende novità sul fronte Lukaku, Tiago Pinto e i Friedkin si trovano a Londra per trovare l’accordo con il Chelsea che intanto nicchia con altri club.

Ieri, come rivelato dal Corriere dello Sport, poco dopo mezzogiorno c’è stata una telefonata del Chelsea alla Juventus per Lukaku: i Blues hanno proposto ai bianconeri l’attaccante. Paul Winstanley, direttore sportivo del club inglese, sperava in un rilancio di Giuntoli che per ora non c’è stato e che difficilmente arriverà. Ecco perché la strada resta in salita: su Lukaku c’è solo la Roma. Adesso il Chelsea dovrà aprire al prestito del belga.

Contatto Chelsea Juventus per Lukaku, la Roma resta in pole

Da Londra arrivano nuove indicazioni riguardo la trattativa per la cessione alla Roma di Lukaku. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo: gli inglesi, inizialmente aperti alla cessione a titolo temporaneo, sono passati da un prestito oneroso ad un acquisto. Successivamente c’è stato un contatto telefonico fra il ds del Chelsea e la Juventus a cui è stato proposto nuovamente Lukaku. I bianconeri hanno rifiutato. Adesso si attende la retromarcia da parte dei Blues che se vorranno sbarazzarsi di Big Roma dovranno aprire al prestito del calciatore che vuole solo la Roma.