Il ritorno di Massimo Ferrero, ecco quale club sta comprando

C’è la svolta: ecco le dichiarazioni di Massimo Ferrero che è pronto a prendere un nuovo club italiano.

Nuove indiscrezioni relative alla cordata che sta mettendo in piedi l’ex presidente della Sampdoria che è pronto a rilevare le quote dello storico club italiano. Una notizia sorprendente che spiazza gli stessi tifosi che nei prossimi gironi scopriranno quale sarà il destino della propria squadra del cuore.

Sono giorni cruciali per il futuro del club che è attesa del ricorso al Consiglio di Stato. Intanto c’è già la notizia relativa alla cessione della società che è pronta a passare nelle mani d Massimo Ferrero. Dopo l’addio alla Sampdoria e i problemi giudiziari, l’ex patron dei blucerchiati è attualmente libero di investire in nuove realtà del calcio italiano. Ci ha provato con il Perugia ed attualmente è nello staff societario della Ternana. Adesso Ferrero ha deciso di aprire le porte per un nuovo investimento: ecco l’annuncio che spiazza i tifosi.

Ferrero sta tornando, ecco quale club prenderà

Massimo Ferrero sta tornando. L’ex patron della Sampdoria è pronto a rilevare le quote di uno storico club italiano che sta vivendo una situazione particolare. Ad oggi, infatti, non si conosce ancora la categoria in cui dovrà giocare. Nei prossimi giorni arriverà il verdetto ufficiale da parte del Consiglio di Stato che metterà la parola fine su questa vicenda.

Intanto, si aprono i dubbi attorno al futuro del club che può essere ceduto a Massimo Ferrero che ha sempre mostrato un grande interesse per la Reggina. A rilanciare questa ipotesi è il sindaco di Terni, ex presidente della Ternana, Stefano Bandecchi che ha indicato Ferrero come l’uomo capace di portare investitori nella Reggina che con molta probabilità ripartirà dalla Serie D. Ecco le parole a Ildispaccio.it.

“Ferrero lavora nella mia radio, non ho fatto alcuna segnalazione. Posso solo dire che è la persona giusta capace di portare investitori seri a Reggio Calabria. Non c’è più tempo da perdere, il sindaco conosce la situazione e sa benissimo come fare per ricominciare da capo”.

Ferrero acquista la Reggina, le ultime notizie

Il 29 agosto arriverà la sentenza relativa al ricorso della Reggina che spera ancora di essere riammessa in Serie B. In caso contrario il club amaranto ripartirà dalla Serie D con una nuova cordata pronta a rilevare la società. Tra gli imprenditori interessati alla Reggina anche Massimo Ferrero che potrebbe acquistare il club calabrese insieme ad un altro gruppo di investitori.