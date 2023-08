Roma, sfuma un altro colpo: le reazioni social dei tifosi

La Roma ha provato ad inserirsi nella corsa all’acquisto di Beltran, ma il calciatore andrà alla Fiorentina: tifosi scatenati sui social

Si avverte non poca frustrazione all’interno dell’ambiente giallorosso. Manca sempre meno al debutto della Roma in Serie A contro la Salernitana fra le mura dello Stadio Olimpico, ma José Mourinho non ha ancora a disposizione un centravanti titolare. L’unica opzione è Andrea Belotti, che nell’ultima stagione ha realizzato zero gol in campionato.

Tiago Pinto è sotto pressione e non potrebbe essere altrimenti. Il dirigente portoghese è in ritardo sulla tabella di marcia, come sottolineato anche dallo Special One. Per alcune settimane la ‘Magica’ ha tenuto viva la pista Gianluca Scamacca, il quale desiderava fortemente tornare nella capitale per vestire la maglia della squadra che sostiene sin da bambino.

Il West Ham, però, non ha mai aperto al prestito, agevolando così l’inserimento prima dell’Inter e dell’Atalanta poi. Alla fine l’hanno spuntata i bergamaschi, che si sono aggiudicati il cartellino del bomber di Fidene a titolo definitivo.

Il caos Morata e le altre trattative arenate

Oltre a Scamacca, è sfumato pure l’obiettivo Alvaro Morata, ossia l’attaccante preferito di Mourinho per potenziare il reparto offensivo.

Lo spagnolo, però, è intenzionato a proseguire la propria avventura nelle fila dell’Atletico Madrid e ora, dopo aver dialogato faccia a faccia con Simeone, potrebbe persino prolungare l’accordo scritto che lo lega ai ‘Colchoneros’. Parallelamente, la Roma ha messo in atto una trattativa con il Santos per Marcos Leonardo, arrivando anche ad accontentare le richieste della compagine paulista.

Ma il club brasiliano non intende privarsi ora del suo gioiello di Itapetinga, nonostante la pressione esercitata da Marcos Leonardo al fine di trasferirsi subito in quel di Trigoria. E nelle ultime ore Tiago Pinto si è reso protagonista di un tentativo in extremis per Lucas Beltran, centravanti di proprietà del River Plate.

Calciomercato Roma, salta pure Beltran: furia dei tifosi sui social

I giallorossi hanno offerto una cifra inferiore alla società argentina rispetto a quella proposta dalla Fiorentina, puntando sulla volontà del centravanti di Cordoba. Beltran, però, ha scelto di mantenere la parola data in precedenza ai Viola, dunque passerà alla corte di mister Vincenzo Italiano.

Insomma, anche la pista in argomento è sfumata e i tifosi, neanche a dirlo, non l’hanno affatto presa bene. Tanta ironia e delusione sui social, con i vari supporters giallorossi che non si aspettavano un mercato così complicato e frustrante. Su Twitter si possono trovare numerosi commenti polemici: “La Roma non ha i soldi nemmeno per comprare i fratini“.

Un altro utente ci è andato giù duro: “Mai vista una società che prova a soffiare un giocatore offrendo meno degli altri“. E ancora: “Ci stanno prendendo a schiaffi tutti. Se devono vendere, si sbrigassero“. C’è tanta rabbia fra i tifosi, a maggior ragione considerando che il loro sostegno non è mai venuto a mancare in questi anni difficile. Di certo meriterebbero ben altro, al pari di Mourinho.