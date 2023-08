Juventus, si è sbloccata la cessione: nuovo club per Vlahovic

Continua a tenere banco in casa Juventus la questione inerente al futuro di Dusan Vlahovic in questo calciomercato. Il serbo potrebbe infatti lasciare la Vecchia Signora ad un solo anno e mezzo dal suo arrivo, visto che Allegri non riterrebbe più l’ex Fiorentina uno degli imprescindibili della sua formazione.

Ad oggi nulla di concreto si sarebbe registrato in merito ad un possibile addio di Vlahovic alla Juventus, ma nelle ultime ore parrebbe essersi una volta e per tutte sbloccata la cessione del serbo in questo calciomercato.

Stando agli aggiornamenti riportati in giornata, infatti, un nuovo club si sarebbe fatto avanti per il centravanti bianconero che, a quanto pare, vista l’attuale situazione che sta vivendo a Torino, avrebbe già dato il suo okay al trasferimento.

Calciomercato Juventus: nuovo club per Vlahovic, ecco quale

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic in questo calciomercato, che mai come ora sarebbe vicino a lasciare la Juventus. Il serbo è stato in pratica messo alla porta da Massimiliano Allegri, che dopo l’ultima deludente stagione avrebbe deciso di poter fare anche a meno del suo numero nove.

Per questo motivo, insieme al suo entourage, nel corso di queste settimane di avvicinamento al campionato Vlahovic avrebbe iniziato a valutare diverse -possibili- destinazioni per il proseguo della sua carriera, prendendo in considerazione soprattutto quelle che potrebbero giovare alla sua crescita professionale. Essendo comunque un profilo di discreto valore, ultimamente il nome di Vlahovic è stato accostato a diversi top club europei, ma in particolare uno di questi sembrerebbe possa essere il nuovo club del serbo.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, con l’intento di andare a sostituire Harry Kane con un giocatore di livello in questo calciomercato, il Tottenham avrebbe messo nel mirino proprio Dusan Vlahovic. Il valzer degli attaccanti è ufficialmente iniziato, ed il serbo potrebbe entrarne a farne parte diventandone uno dei principali protagonisti.

Calciomercato Juventus: il Tottenham pensa a Vlahovic per il post Kane

Il Tottenham avrebbe puntato Dusan Vlahovic in questo calciomercato per sostituire Harry Kane. L’importante somma di denaro incassata dall’addio del capitano potrebbe portare gli Spurs a compiere un importante investimento per il ruolo dell’attaccante, ed il serbo della Juventus potrebbe essere una valida soluzione.

La Vecchia Signora, però, non ha alcuna intenzione a scendere ad eventuali compromessi, anche perché ad oggi tutta questa necessità di vendere Vlahovic non c’è. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, o il Tottenham presenta alla Juventus un’offerta da almeno 80 milioni di euro per il serbo, o l’ex Fiorentina rimane a Torino senza alcun tipo di problema.

Non solo Vlahovic: gli Spurs seguono anche un obiettivo della Juve

Vlahovic non è l’unico profilo che il Tottenham starebbe seguendo per rimpiazzare Harry Kane in questo calciomercato. Oltre al serbo, infatti, sulla lista della dirigenza degli Spurs ci sarebbero anche i nomi di Jonathan David, obiettivo fra l’altro della stessa Juventus, Gift Orban del Gent ed Evan Fergun del Brighton di De Zerbi.