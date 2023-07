Roma, squalifica pesante per Mourinho: ecco quante gare salterà

Josè Mourinho non si siederà a lungo sulla panchina della Roma: il comunicato ufficiale della Uefa, ecco quante gare salterà

La sua follia lo porta a compiere gesti davvero polemici. Spesso l’allenatore portoghese della Roma, Josè Mourinho, è stato allontanato dal direttore di gara per comportamenti scorretti e frasi ingiuriose.

In panchina l’allenatore della Roma si fa prendere dal pathos andando a muso duro spesso con l’arbitro. Un comportamento non proprio da esempio per le nuove generazioni, che vedono in lui davvero un vero e proprio maestro per i successi che ha collezionato in carriera. Sicuramente le sue idee tattiche non sono da meno, ma spesso eccede in comportamenti da bandire assolutamente su un campo di calcio.

I riflettori sono sempre puntati addosso su di lui, ma puntualmente il pathos prende il sopravvento scatenando la sua ira dopo le decisioni arbitrali non condivisibili dallo stesso portoghese. Pochi minuti fa è comparso il comunicato ufficiale dopo quanto successo nella finale di Europa League, persa contro il Siviglia.

Roma, batosta per Mourinho: non si siederà in panchina a lungo

Le brutte notizie non finiscono in casa Roma. Respinto il ricorso giallorosso circa le giornate di squalifica inflitte dalla Uefa nei confronti dell’allenatore portoghese. Ora quante gare salterà il tecnico di Setubal? Ecco il comunicato ufficiale.

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale della Uefa per quanto riguarda la squalifica di Josè Mourinho. Brutte notizie per l’allenatore portoghese: confermate le quattro giornate di squalifica dopo i fatti avvenuti durante la finale Europa League Roma-Siviglia. L’allenatore portoghese è stato così squalificate dopo le sue frasi ingiuriose e irrispettose all’arbitro inglese Taylor, che è stato anche attaccato il giorno dopo in aeroporto.

Per lui una vera e batosta saltando più della metà delle gare del girone di Europa League. Respinto ufficialmente il ricorso da parte della dirigenza giallorossa: in panchina dovrebbe andare il suo vice Salvatore Foti, anche lui spesso allontanato dai direttori di gara per proteste continue. Spesso la panchina della Roma non ha dato il buon esempio nella passata stagione.

Nell’ultima stagione sono state tante le polemiche aizzate da Mourinho e i suoi stretti collaboratori che hanno protestato anche a lungo ogni partita. Una furia totale l’allenatore portoghese che non è proprio nuovo a queste dinamiche: Foti prenderà il suo posto in panchina in Europa League per sostituirlo sempre alla grande come ha dimostrato nella passata stagione.