Nuova sentenza, ricorso contro la FIGC: la sentenza sulla retrocessione

Arriva il ricorso ufficiale da parte del club, in attesa di un verdetto in merito alla penalizzazione dopo lo scorso campionato.

Al centro delle questioni c’è il club italiano che continua la sua battaglia legale attraverso un nuovo ricorso che, la stessa società, ha presentato al Collegio di Garanzia dello Sport. Un ricorso contro la FIGC per il mancato rispetto dei criteri infrastrutturali da parte di un’altra squadra per il prossimo campionato.

Richiesta ben precisa da parte del club che, come riportato poi dal CONI, avrebbe presentato ricorso contro la FIGC per il nuovo verdetto dopo la penalizzazione emersa nel recente periodo nel campionato italiano.

Ricorso contro la FIGC: una squadra si scaglia contro la Lega Calcio

Attraverso una nota ufficiale, l’organo del CONI ha spiegato quella che è la situazione sul ricorso contro la FIGC da parte di uno dei club italiani coinvolti nella vicenda legale.

Una squadra si è infatti scagliata, attraverso il ricorso, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC – per le vicende che hanno riguardato le sentenze sul campionato stesso.

Tra chi è stato retrocesso a causa di alcune vicende rispetto ad altre, a chiedere la riammissione al campionato di Serie B è la SPAL, attraverso il ricorso presentato ai danni non solo della FIGC, ma anche nei riguardi del Perugia. Ecco, di seguito, cos’ha pubblicato il CONI sul proprio sito ufficiale.

Sentenza in Serie B, ricorso presentato dalla SPAL: il comunicato

Attraverso il proprio sito ufficiale, il CONI ha spiegato quella che è la posizione della SPAL in merito alla richiesta di essere riammessa in Serie B. Ecco la nota: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società SPAL contro la FIGC e nei confronti della Serie B e del Perugia Calcio per l’annullamento del provvedimento preso dal Consiglio Federale FIGC”.

SPAL riammessa in Serie B? Il verdetto

La richiesta della SPAL è chiara sulla riammissione al prossimo campionato cadetto che chiede alla FIGC per il prossimo campionato di Serie B. Questa, ai danni del Perugia “per l’accertamento del mancato requisito dei criteri infrastrutturali contemplato dal sistema di licenze per il campionato di Serie B 2023/2024”, si legge nel comunicato. Al momento è ancora in ballo una situazione complessa che riguarda il prossimo campionato di Serie B, con alcune squadre che sono ancora in attesa di capire quale futuro spetterà a loro stesse.