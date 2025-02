Rottura con la società, addio a fine stagione: l’allenatore ha deciso

Svolta già decisa in vista del finale di stagione. Perché si è parlato tanto in questa nuova stagione dei colpi di scena in Serie A inerenti soprattutto alla situazione in panchina degli allenatori.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che sembra essere stato deciso proprio da uno degli allenatori che più sta incidendo in questa nuova stagione in Serie A nonostante i problemi che si sono andati a creare con la società che inizialmente ha puntato su di lui e poi non sembra aver accontentato le scelte strategiche anche del tecnico.

Una situazione non facile dove il club dovrà lottare con tutte le proprie forze per cercare di ottenere il massimo e concludere al meglio un anno che si sta rivelando molto più complicato e difficile di ciò che si pensa dall’esterno. Ora c’è un caso da chiarire per scoprire anche come si concluderà, perché in Serie A ci sono diverse critiche che riguardano quello che è accaduto tra società e allenatore.

Serie A, la scelta dell’allenatore dopo la rottura con il club

Si è alzata un po’ troppo la voce nelle ultime settimane e ora si cercherà di capire a chi attribuire la maggior parte delle colpe. Perché ci sono conferme riguardo quello che sembra essere stato deciso in vista del finale di stagione dopo che allenatore e società sono andati allo scontro.

Diversi i problemi che sono venuti fuori e su tutto c’è stato il mercato di gennaio con al centro di quelli che sarebbero dovuti essere i problemi da risolvere e che non sono stati presi in considerazione. Perché si è parlato tanto di difficoltà di calciomercato per il Torino su tutti con Paolo Vanoli che sta facendo un vero miracolo ad oggi.

Secondo le ultime notizie nonostante la forte discussione avuta per le tante cessioni e il mancato acquisto di un vero bomber dopo l’infortunio grave di Zapata, ora tra il Torino e Vanoli la storia può proseguire anche per i prossimi anni.

Perché ad oggi Tuttosport parla di quello che può essere il rinnovo di Vanoli con il Torino fino al 2028. Le parti sono in contatto e nelle prossime settimane si può sbloccare l’accordo per continuare a lavorare insieme a lungo.