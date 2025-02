“Va alla Juventus”, lascia il Liverpool: è il pegno per Chiesa

La Juventus sta iniziando a pianificare la prossima stagione: Cristiano Giuntoli ha pronto un colpo d’oro dal Liverpool.

I bianconeri stanno vivendo una stagione difficile sia a causa della sfortuna relativa ai troppi infortuni che per le difficoltà che si stanno vivendo in campo con i risultati che arrivano a fasi alterne e non hanno accontentato tifoseria e dirigenza che ora sta provando a correre ai ripari.

Il futuro della Juventus dipende anche dai risultati che verranno accumulati in questa stagione che cambieranno anche il modo di fare calciomercato in vista dell’estate.

Calciomercato Juventus: colpo a sorpresa dal Liverpool

Le difficoltà della Juventus sono ben note a tutti, dirigenza in primis, e ora Cristiano Giuntoli sta provando a chiudere un altro affare clamoroso per costruire un futuro degno di nota e di grandissima qualità.

Sono arrivati rinforzi che possono essere importanti ma nelle prossime settimane potrebbe esserci ancora qualche altra sorpresa di grande rilievo per Thiago Motta: la dirigenza è già al lavoro per migliorare in maniera importante la squadra per la prossima stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, Cristiano Giuntoli sta provando il blitz per prendere subito uno dei talenti più forti del Liverpool.

Juventus: affare d’oro dal Liverpool, Arne Slot lo manda via

La Juventus sta valutando nomi nuovi per migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta e ora l’obiettivo numero uno per l’estate arriva dal Liverpool. Il rapporto tra i due club è ottimo e può consolidarsi ancora di più in vista dell’estate.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, la Juventus ha scelto Luis Diaz per l’attacco per la prossima stagione. L’attaccante colombiano è in uscita dal Liverpool, Arne Slot non lo considera più fondamentale e decisivo per la sua rosa ed è pronto a cederlo.

La Juve vuole approfittarne e nei discorsi dell’affare Chiesa può far rientrare anche uno sconto importante per portare il colmbiano in bianconero. La situazione certamente non è semplice perché c’è anche concorrenza ma proprio lui potrebbe essere il nuovo titolare.

Luis Diaz alla Juventus: le cifre e la concorrenza

La Juventus vuole Luis Diaz dal Liverpool. Il colombiano è pronto a trasferirsi in Serie A e accetterebbe volentieri la destinazione bianconera per mettersi alla prova a un grande livello anche nel calcio italiano. Il Liverpool lo mette in vendita ma il contratto in scadenza nel 2028 non fa scendere sotto i 60 milioni la valutazione.

Luis Diaz alla Juventus è un colpo possibile ma c’è da battere la concorrenza del Barcellona e soprattutto dell’Al-Nassr che è pronto a offrire un contratto da 15 milioni di euro a stagione per il colombiano.