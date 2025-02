Il gioiellino classe 2007 in Serie A, l’allenatore: “È un fenomeno”

Uno dei talenti più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale potrebbe finire a giocare in Serie A nella prossima stagione.

Nel corso della conferenza stampa di oggi l’allenatore ha infatti elogiato il classe 2007 definendolo un vero e proprio fenomeno. Non a caso il suo nome sarebbe finito sul taccuino di alcuni dei migliori club d’Europa, ma l’impressione è che il suo futuro possa essere davvero in Serie A. Da qui a parlare di affare fatto, comunque, ce ne vuole, ma la strada intrapresa con questa dichiarazione d’amore da parte del tecnico potremmo dire essere quella giusta.

Il gioiellino classe 2007 sbarca in Serie A

Il calciomercato è finito da oramai poco più di una settimana, ma c’è chi starebbe già cominciando a programmare quello della prossima estate. Partire in anticipo rispetto alla concorrenza non è mai un male, ed è quello che starebbe cercando di fare la società di Serie A per il gioiellino classe 2007, che in questa stagione si starebbe mettendo in mostra con prestazioni che poco hanno a che vedere con la sua età.

Il talento dovrebbe avere 18, ma in campo è come se ne avesse quasi il doppio per la leggiadria e la calma con la quale gioca. Ed è per questo che il club di Serie A lo vorrebbe portare in Italia, al costo di fare concorrenza alle migliori squadre d’Europa. A confermarlo lo stesso allenatore, che nel corso della conferenza stampa di oggi ha addirittura definito essere il ragazzo un vero e proprio fenomeno, uno di quelli che è sempre meglio avere in squadra che contro.

Ad aver elogiato nel corso della conferenza stampa di oggi Rodrigo Mora del Porto è stato Claudio Ranieri, che insieme al futuro allenatore della Roma potrebbe farci un gioiellino sul classe 2007 dei lusitani, che fino a questo momento in stagione ha collezionato 24 presenze e 4 gol in tutte le competizioni.

Avrà solo 18 anni, ma già vale una fortuna

La Roma ha puntano Rodrigo Mora del Porto, e questo è poco ma sicuro dopo le dichiarazioni in conferenza stampa di Claudio Ranieri. Da capire però se effettivamente la società giallorossa affonderà il colpo sul classe 2007, che nonostante la giovane ha gode già di una valutazione importante, fasulla se consideriamo però quella che potrebbe essere la reale richiesta che eventualmente muoverebbero i lusitani.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, il cartellino di Rodrigo Mora dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro, ma l’impressione è che per il suo gioiellino il Porto possa sparare alto, tanto alto, un po’ come fatto con il Manchester City Nico Gonzalez.