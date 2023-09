Rudi Garcia sotto accusa, è caos a Napoli: il tecnico si difende

Il Napoli di Rudi Garcia cade in casa e perde la prima partita stagionale: il tecnico francese è già sotto accusa, ora è un momento di caos.

Gli azzurri si sono fermati davanti allo scoglio Lazio e alle capacità di Maurizio Sarri di imbrigliare la sua vecchia squadra e vincere per il secondo anno consecutivo al ‘Maradona’. Il club Campione d’Italia, però, oggi è parso ancora senza un punto di riferimento preciso nel gioco da offrire alla Serie A e ha sofferto troppo le scorribande della squadra capitolina.

Sotto accusa c’è, chiaramente, Rudi Garcia, chiamato a dover aggiustare il Napoli scudettato già a partire dalla partita contro il Genoa.

Napoli ko alla terza giornata: Sarri batte Garcia

Il nuovo Napoli targato Rudi Garcia ha perso già la prima partita stagionale, la prima anche da Campioni d’Italia in carica. Gli azzurri sono stati sorpresi dalla grande preparazione della Lazio e dalle idee di gioco di Maurizio Sarri che in meno di 6 mesi ha vinto due volte al ‘Maradona’, prima contro la squadra di Spalletti che ancora non aveva vinto lo Scudetto e poi contro quella “nuova” di Rudi Garcia.

Il tecnico del Napoli non ha saputo trovare il modo giusto per affrontare una partita estremamente difficile e ora è finito sotto la lente di ingrandimento dei tifosi.

La prima sconfitta del Napoli accende già un campanello d’allarme tra tanti tifosi partenopei che sui social hanno chiesto miglioramenti immediati.

Rudi Garcia analizza la sconfitta del Napoli

Al termine di Napoli Lazio, Rudi Garcia a DAZN ha analizzato la cocente sconfitta dei suoi. Dopo le prime due vittorie ci si aspettava una gara di alto rendimento ma così non è stato ma l’allenatore non fa drammi.

“Nel primo tempo siamo stati bravi a mettere pressione alla Lazio, andando anche a recuperare palloni nella loro metà campo. Abbiamo impegnato spessp Provedel ma si poteva fare meglio in alcune situazioni. Dobbiamo essere più cinici in area”.

Problemi in difesa? “Non mi aspettavo questo secondo tempo dove non abbiamo gestiti bene, siamo stati anche poco precisi in attacco. Così è complicato pareggiare, ma bisogna accettare il risultato“.

Garcia sotto accusa: quali sono i problemi del Napoli?

Il Napoli visto in campo contro la Lazio è apparso spento e demotivato rispetto a quello pimpante e ruggente della passata stagione.

Problemi Napoli? “Quando non si può vincere bisogna non perdere, i ragazzi devono impararlo. Purtroppo nel secondo tempo nessuno dei mei giocatori è stato all’altezza della squadra”.

Osimhen? “Anche lui nel secondo tempo è calato ma non è che nel primo avesse avuto chissà quante occasioni clamorose. È sempre un peso per la difesa avversaria, crea tantispazi per gli altri“.