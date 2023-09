Luis Alberto contro gli arbitri di Serie A: critiche feroci

La Lazio vince la prima partita in campionato grazie a una partita straordinaria di Luis Alberto che, però, si scaglia contro gli arbitri.

I biancocelesti trionfano a casa dei Campioni d’Italia in carica con una prestazione di grandissimo livello che ha ricordato quella di sei mesi fa, sempre nello stesso stadio e con una vittoria – anche all’epoca – di grande spessore. Il gol di Luis Alberto e quello di Daichi Kamada hanno garantito i primi tre punti alla squadra di Maurizio Sarri, oggi compatta e volenterosa di vincere.

Non tutto è andato liscio per la Lazio, però, visto che l’arbitraggio del Signor Colombo non è piaciuto alla squadra capitolina.

Lazio contro l’arbitro Colombo: cosa è successo

La Lazio vince a Napoli ma non rinuncia alle polemiche. I biancocelesti si sono imposti per 1-2 con una prestazione brillante sia in fase offensiva che in fase difensiva e hanno portato a casa la prima vittoria stagionale. Esattamente come nella passata stagione, Maurizio Sarri è riuscito a mettere il Napoli in difficoltà e a punire le lacune della squadra partenopea in ogni azione offensiva.

Nonostante la vittoria, però, alla Lazio non è piaciuto l’arbitraggio del Signor Colombo. Il direttore di gara è stato bocciato dai biancocelesti per i due gol annullati – in realtà entrambi per fuorigioco chiaro ed evidente – e per la gestione errata, secondo la Lazio, dei falli.

Anche i cartellini sono stati fortemente criticati da Sarri e dai suoi ragazzi, con Luis Alberto che non ha trattenuto le critiche alla classe arbitrale italiana.

Luis Alberto contro gli arbitri di Serie A: le parole

Luis Alberto si è detto estremamente infelice dell’arbitraggio del Signor Colombo e, in realtà, dell’intera classe arbitrale. Il fantasista della Lazio, al termine della partita vinta contro il Napoli, a DAZN ha reso chiarissima la sua posizione in merito.

“Per noi è stata una partita di sacrificio. L’esordio a Lecce è stato un disastro, la seconda con il Genoa ci può stare di perderla ma avevo visto la Lazio che mi piace vedere. Oggi abbiamo dimostrato di essere molto forti vincendo contro la squadra più forte del campionato, sono contento per tutti perché si sono dette cose non giuste su questa squadra e abbiamo dimostrato che siamo forti se vogliamo”.

Arbitri? “Con questi arbitri non si può giocare, devono darci arbitri con un’altra personalità. Lo dico oggi che abbiamo vinto, con questi arbitri che non sanno parlare con noi è complicato“.

Luis Alberto, gol da capogiro: “Vi spiego”

Il Mago Luis Alberto si è reso protagonista di un gesto tecnico di altissimo livello per il gol del momentaneo 0-1 della Lazio.

Il trequartista spagnolo ha dato tutti i meriti del gol a Felipe Anderson, dimostrandosi vero leader della squadra.

Gol di tacco? “Il merito è al 50% di Felipe Anderson, io ho dovuto solo toccarla“.