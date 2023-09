Infortunio gravissimo, UFFICIALE: torna a gennaio

Infortunatosi nel corso della prima uscita stagionale con la nuova maglia, il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico

E c’è anche di che ‘rallegrarsi’, considerando che qualcuno, a caldo, aveva ipotizzato addirittura che la stessa carriera del calciatore fosse a rischio. Fortunatamente invece, come riportato da una nota ufficiale del club di appartenenza, i tempi di recupero dovrebbero assetarsi sui 5 mesi.

Non affatto pochi, considerando che il calciatore quasi non ha fatto in tempo a calcare il campo con la nuova maglia. La buona notizia però, è che a gennaio lo si dovrebbe rivedere in campo.

Non è certo partita sotto una buona stella la nuova avventura – l’ennesima di una carriera che lo ha visto girare l’Europa in lungo e in largo, con un’esperienza anche in Messico – del fantasioso calciatore transalpino.

Arrivato alla ‘veneranda’ età di 36 anni, il francese aveva sposato il progetto di Luigi De Laurentiis per dare il suo contributo al raggiungimento del sogno Serie A. Un qualcosa che per l’ambizioso Bari, lo scorso anno, è svanito al penultimo minuto di recupero per ‘colpa’ di Leonardo Pavoletti.

Entrato a gara in corso nel match che ha segnato, lo scorso 18 agosto, l’inizio della Serie BKT, l’ex Roma e Milan si è procurato un infortunio che sul momento non sembrava così grave. Vero è che il giocatore sul finale si è trascinato in campo senza correre, ma nessuno avrebbe immaginato la successiva diagnosi emessa dallo staff medico dei pugliesi.

Bari, c’è il comunicato ufficiale sulle condizioni di Menez

Il Bari ha quindi comunicato che Jeremy Menez si è sottoposto “ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro in artroscopia”. A causare il grave infortunio di Menez è stato il trauma distorsivo riportato durante la gara Bari-Palermo dello scorso 18 agosto, come si legge nella nota emessa dal Bari. “Il calciatore – si legge nel comunicato – darà inizio al percorso riabilitativo del caso sotto la supervisione dello staff sanitario biancorosso. Il suo rientro all’attività agonistica è stimato in circa 5 mesi”.

Una botta non da poco sia per lo stesso atleta che per la squadra allenata da Mignani. Che faceva affidamento sulla fantasia e sull’esperienza del francese per dare subito l’assalto alle prime due posizioni. Evitando magari quei Playoff che lo scorso anno furono terribili, dal punto di vista emotivo, per la piazza biancorossa.

Intanto, per cautelarsi con un profilo occupante più o meno la stessa porzione di campo di Menez, il Bari è intervenuto sul mercato. È infatti notizia recentissima l’acquisto di Ismail Achik, classe 2000. L’attaccante marocchino, proveniente dall’Audace Cerignola, ha firmato fino al giugno 2027.