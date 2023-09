Salernitana: caso Dia, prendono il sostituto dagli svincolati

La Salernitana è pronta ad ingaggiare nuovi giocatori. Tutto dipenderà dal caso Dia e come si risolverà con il club, pronto già a scegliere dalla lista svincolati.

Ultime notizie riguardanti la scelta del club campano che è pronto ad affondare il colpo per un nuovo giocatore se dovesse andare a chiudere il rapporto con il calciatore che è fuori rosa attualmente.

Può arrivare il nuovo attaccante in rosa in vista della stagione appena iniziata. La società italiana potrebbe pensare di chiudere già nelle prossime ore.

Calciomercato: Dia rompe con la Salernitana, la scelta

Nelle prossime ore, il ds Morgan De Sanctis e il presidente Iervolino, prenderanno una decisione definitiva per quanto riguarda il futuro del club. Perché la Salernitana può decidere seriamente di andare a puntare forte su un nuovo attaccante dalla lista svincolati per farlo arrivare subito nel caso con Dia non ci sia più la possibilità di proseguire il rapporto.

Saranno decisive le prossime ore per capire che tipo di atteggiamento avrà la Salernitana con Dia e se vorrà provare ad ingaggiare nuovi giocatori in quel ruolo per far felice l’allenatore Sousa.

Salernitana: sostituto Dia, tre i nomi dagli svincolati

La Salernitana aspetta di capire come finirà con Dia e nel caso sarà pronta a sostituirlo subito. Il club campano non vuole lasciare nulla al caso e se non dovesse chiarire questa situazione con il proprio bomber africano, che a gennaio andrà anche via per la Coppa d’Africa, allora investirà su nuovi giocatori. Dalla lista svincolati ci sono tre nomi che piacciono. La Salernitana pensa seriamente a Santi Mina, Okaka e El Ghazi.

Santi Mina è un bomber spagnolo di 27 anni svincolato dopo l’ultimo anno giocato in Arabia Saudita con l’ Al Shabab . Dopo anni in Spagna con Valencia e Celta Vigo ha fatto una scelta di soldi, ma durata solo un anno e ora è pronto a tornare in Europa. 6 gol lo scorso anno.

è un bomber spagnolo di 27 anni dopo l’ultimo anno giocato in Arabia Saudita con l’ . Dopo anni in Spagna con e ha fatto una scelta di soldi, ma durata solo un anno e ora è pronto a tornare in Europa. 6 gol lo scorso anno. Okaka è l’occasione italiana che ha chiuso la sua avventura in Turchia. Lo scorso anno 7 reti tra campionato e coppe, dove ha vestito la maglia del Besaksehir e giocato anche in Conference League.

è l’occasione italiana che ha chiuso la sua avventura in Turchia. Lo scorso anno 7 reti tra campionato e coppe, dove ha vestito la maglia del e giocato anche in Conference League. El Ghazi può essere il grande colpo per la Salernitana. Svincolato dopo l’ultimo anno al PSV a 28 anni è ancora decisivo nelle top squadre. L’anno appena concluso ha messo a segno 10 reti in stagione e può giocare in più ruoli della zona offensiva.

Salernitana: la decisione su El Ghazi, Mina e Okaka

Bisognerà capire chi tra El Ghazi, Santi Mina e Okaka convincerà di più la Salernitana e il suo allenatore Paulo Sousa che potrebbe essere determinate e decisivo per la scelta finale del nuovo attaccante dei granata.