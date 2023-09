Cessione Juventus: sono pronti a comprarla

Nei giorni scorsi si è parlato tanto di quella che è l’attuale situazione economica difficile della Juventus che va avanti da anni. Il club bianconero però ha dato un segnale importante.

Sono state tante le notizie che sono uscite fuori negli ultimi giorni riguardo questa vicenda che riguarda la Juve. Perché la società sta vivendo un momento difficile e potrebbe presto cambiare tutto.

Novità importanti che riguardano il futuro della Juventus che presto potrebbe ricevere delle notizie più che decisive per quanto riguarda i prossimi anni. La situazione si sta complicando sempre di più.

Juventus in vendita: arriva la notizia

E’ arrivata nei giorni scorsi la notizia riguardante la possibile cessione della Juventus che era stata messa in vendita. A rivelare tutto è stato il noto quotidiano de Il Giornale, poi però ci sono state delle decisioni importanti riguardo questa situazione perché la società bianconera ha voluto esporsi definitivamente con un comunicato che è stato importante per rivelare quello che è il reale pensiero del club. Non c’è nessuna società in vendita al momento a Torino, ma occhio al futuro.

Perché c’è anche la possibilità che la Juventus abbia voluto spegnere il fuoco, ma che abbia il reale obiettivo ora di trovare un acquirente per il futuro. Bisognerà capire che intenzioni ci sono in casa Juve che può essere ceduta la società per garantire continuità economica al club per andare verso una nuova era.

Cessione Juventus: situazione debiti

A lanciare l’allarme è stato Il Giornale, che ha svelato la situazione economica drammatica della Juventus con perdite per 240 milioni. La società bianconera ha un valore di 1,5 miliardi. Un’impresa definita non facile per poter far arrivare nuovi acquirenti.

Notizie in arrivo per quanto riguarda la situazione della cessione della Juventus con delle novità importanti che riguardano la società bianconera.

Chi può comprare la Juventus

Al momento è ancora tutto da capire come si evolverà la situazione della Juventus. Perché la società punta a chiarire quelli che sono i punti decisivi per iniziare un nuovo progetto, ma c’è anche la possibilità che qualcuno possa comprare la Juventus per un’offerta molto importante e ricca.

Ma chi può comprare la Juve in giro per il mondo? I fondi americani stanno investendo tanto in Italia e in Serie A e potrebbe arrivare anche una nuova cordata che possa provare a prendere il club bianconero per il futuro. Occhio anche agli sceicchi di Arabia Saudita e Qatar.