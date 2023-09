Salernitana: caso Dia, la notizia sulle condizioni è confermata

Arrivano maggiori conferme ora riguardo le condizioni di Dia della Salernitana che nei giorni scorsi ha fatto tanto parlare di se con il caso dell’esclusione dai convocati della partita di Serie A.

Importanti notizie che riguardano la scelta della società nei confronti del giocatore, ci sono state delle prime svolte decisive riguardo quanto accaduto in queste ultime ore.

Il giocatore e la società sembrano aver chiuso definitivamente il caso proprio in queste ore e dai prossimi giorni si potrebbero portare avanti delle nuove idee al riguardo.

Salernitana: caso Dia, la svolta con la società

Hanno fatto tanto parlare di questo caso in Italia e all’estero Dia e la Salernitana per quanto riguarda ciò che è uscito nelle ultime settimane, quando il giocatore è stato escluso dai convocati della partita di Serie A per una vicenda di calciomercato dove il giocatore aveva chiesto la cessione in Premier League al Wolves nelle ultime ore della sessione estiva. Un comportamento che ha irritato la società di Iervolino che ha creato un grande caos.

Il giocatore ha lasciato il club dopo qualche giorno che si è allenato a parte ed è andato in Nazionale per non fare ritorno poi nella data stabilita. Il calciatore senegalese ha deciso di tornare in Francia dove ha casa ed è rimasto lì senza aver comunicato nulla alla sua Salernitana che è andata su tutte le furie. Intanto, in Nazionale è venuta fuori una notizia riguardo l’infortunio di Boulaye Dia che ha preoccupato ancor di più tutti. L’attaccante del club campano ora però è pronto a tornare a disposizione di Paulo Sousa.

Salernitana: condizioni Dia e rientro

Ci sono ora dei nuovi aggiornamenti riguardo le condizioni di Dia che si è sottoposto a dei nuovi test fisici che non hanno evidenziato alcun problema muscolare rispetto le ultime settimane. Sembra essere rientrato quindi il risentimento muscolare al quadricipite che il giocatore aveva avvertito in Senegal.

Per questo motivo ora sembra essere tutto pronto per il rientro di Dia che è stato recuperato dalla Salernitana e torna a disposizione di allenatore e società.

Salernitana: quando torna Dia

Ora la notizia che tutti vogliono leggere è quella riguardo il ritorno in campo di Dia con la Salernitana. Il giocatore non ha preso parte nemmeno a quest’ultima sfida dei campani contro il Torino e per questo motivo si valuta il recupero per la prossima giornata. Pare che già contro il Frosinone il giocatore tornerà tra i convocati. Difficile però pensare ad un posto da titolare per Boulaye Dia in formazione.